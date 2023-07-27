Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 99,72 (+0,02) Инвестиции, 26 июл, 19:15 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 90,05 (-0,05) Инвестиции, 26 июл, 19:15
Бывший агент ЦРУ заявил об обнаружении Пентагоном останков пришельцев Технологии и медиа, 00:36
Банк БРИКС отказался от новых инвестиций в Россию из-за санкций Финансы, 00:27
CNN узнал о состоянии раненного на Украине американского экс-морпеха Рида Политика, 00:04
Крупные банки начали повышать ставки по ипотеке Финансы, 00:00
Власти раскрыли средний размер пенсии в новых регионах России Экономика, 00:00
Как Apple заманила Месси в Майами Спорт, 00:00
Суд отказал сыну Байдена в сделке со следствием Политика, 26 июл, 23:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Руководство французской компании арестовали за передачу технологий России Политика, 26 июл, 23:38
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 26 июл, 23:28
Lamoda внедрила платформу «билайн adtech» для привлечения покупателей Новая экономика, 26 июл, 22:48
«Домклик»: «Мы планируем новый рекорд по ипотеке» РБК Недвижимость, 26 июл, 22:46
От легализации онлайн-торговли алкоголем ждут прозрачности РБК+, 26 июл, 22:43
Какие процессы нацпроект помогает бизнесу переводить в «цифру» Национальные проекты, 26 июл, 22:37
Ставка в США на пике с 2001 г. Хватит ли этого для победы над инфляцией? Инвестиции, 26 июл, 22:36
Война санкций ,  
0 

Банк БРИКС отказался от новых инвестиций в Россию из-за санкций

Глава банка БРИКС Руссефф: из-за санкций банк пока не рассматривает новые проекты в России
Сюжет
Война санкций
Банк развития с капиталом $100 млрд был создан странами БРИКС в 2014 году для инвестиций в инфраструктурные проекты. Глава банка сообщила, что из-за санкций организация пока не рассматривает новые проекты в России

Новый банк развития (НБР), созданный странами БРИКС в 2014 году, пока не рассматривает новые проекты в России, поскольку действует в соответствии с международными ограничениями, заявила в «X» (бывший Twitter) глава банка Дилма Руссефф.

«НБР подтверждает, что не рассматривает новые проекты в России и действует в соответствии с действующими ограничениями на рынках финансов и международных капиталов. Любые предположения об обратном — необоснованы», — говорится в заявлении Руссефф.

Новый банк развития (НБР) с капиталом $100 млрд и штаб квартирой в Шанхае был создан странами БРИКС — Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР — в 2014 году. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

Путин и Русефф провели двустороннюю встречу 26 июля, перед саммитом Россия-Африка, который стартует завтра. На открытой части встречи президент приветствовал назначение Русефф главой банка (экс-президент Бразилии возглавила его в марте) и отметил, что НБР «может сыграть определенную заметную роль в развитии направлений нашей [стран БРИКС] совместной деятельности». «Знаем, что стоит вопрос о ликвидности банка, здесь есть некоторые идеи, которые исходят от вас, от вашего персонала, и мы это поддержим», — добавил президент.

Глава НБР согласилась, что нет препятствий для того, чтобы страны развивающегося мира осуществляли расчеты в национальных валютах (стратегия развития организации предусматривает, что с 2022 по 2026 год порядка 30% средств должно быть привлечено на внутренних рынках. — РБК). Она также отметила, что Россия является важным партнером банка. По ее словам, НБР должен сыграть важную роль в становлении многополярного полицентричного мира.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
БРИКС Новый банк развития Инвестиции Россия санкции Дилма Руссефф
Материалы по теме
Встречи Путина с лидерами стран Африки и главой банка БРИКС. Видео
Политика
Патрушев назвал привлекательные для стран глобального Юга качества БРИКС
Политика
Макрон не получил приглашения на саммит БРИКС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter