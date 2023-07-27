Банк БРИКС отказался от новых инвестиций в Россию из-за санкций

Банк развития с капиталом $100 млрд был создан странами БРИКС в 2014 году для инвестиций в инфраструктурные проекты. Глава банка сообщила, что из-за санкций организация пока не рассматривает новые проекты в России

Новый банк развития (НБР), созданный странами БРИКС в 2014 году, пока не рассматривает новые проекты в России, поскольку действует в соответствии с международными ограничениями, заявила в «X» (бывший Twitter) глава банка Дилма Руссефф.

«НБР подтверждает, что не рассматривает новые проекты в России и действует в соответствии с действующими ограничениями на рынках финансов и международных капиталов. Любые предположения об обратном — необоснованы», — говорится в заявлении Руссефф.

Новый банк развития (НБР) с капиталом $100 млрд и штаб квартирой в Шанхае был создан странами БРИКС — Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР — в 2014 году. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

Путин и Русефф провели двустороннюю встречу 26 июля, перед саммитом Россия-Африка, который стартует завтра. На открытой части встречи президент приветствовал назначение Русефф главой банка (экс-президент Бразилии возглавила его в марте) и отметил, что НБР «может сыграть определенную заметную роль в развитии направлений нашей [стран БРИКС] совместной деятельности». «Знаем, что стоит вопрос о ликвидности банка, здесь есть некоторые идеи, которые исходят от вас, от вашего персонала, и мы это поддержим», — добавил президент.

Глава НБР согласилась, что нет препятствий для того, чтобы страны развивающегося мира осуществляли расчеты в национальных валютах (стратегия развития организации предусматривает, что с 2022 по 2026 год порядка 30% средств должно быть привлечено на внутренних рынках. — РБК). Она также отметила, что Россия является важным партнером банка. По ее словам, НБР должен сыграть важную роль в становлении многополярного полицентричного мира.