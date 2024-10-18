Путин заявил, что план председательства России в БРИКС выполнен на 80%
План председательства России в БРИКС выполнен более чем на 80%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к Деловому форуму БРИКС, его слова передает пресс-служба Кремля.
Путин напомнил, что российское председательство проходит под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Он включает в себя политику безопасности, экономику и финансы, культурные и гуманитарные связи.
По словам российского лидера, в рамках выполнения плана председательства проведено 200 мероприятий, совещаний, конференций, встреч по отраслям, экспертных и министерских заседаний.
«Символично, что предваряет встречу лидеров в Казани именно Деловой форум, ваше собрание», — добавил он. По его мнению, таким образом «подчеркивается важность тесного экономического партнерства наших стран, продвижения торговли и инвестиций, углубления кооперационных связей».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об инициативах, которые Россия предложит на саммите БРИКС. По его словам, они связаны с приоритетами, которые Москва обозначила в рамках своего председательства в организации, они всем «хорошо известны» и «неоднократно формулировались» на прошедших международных ведомственных мероприятиях.
Деловой форум БРИКС проходит 17–18 октября в Москве. 22–24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС, в нем примут участие делегации 32 стран. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что город в связи с проведением саммита примет 20 тыс. гостей.
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