Путин заявил, что план председательства России в БРИКС выполнен на 80%

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

План председательства России в БРИКС выполнен более чем на 80%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к Деловому форуму БРИКС, его слова передает пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что российское председательство проходит под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Он включает в себя политику безопасности, экономику и финансы, культурные и гуманитарные связи.

По словам российского лидера, в рамках выполнения плана председательства проведено 200 мероприятий, совещаний, конференций, встреч по отраслям, экспертных и министерских заседаний.

«Символично, что предваряет встречу лидеров в Казани именно Деловой форум, ваше собрание», — добавил он. По его мнению, таким образом «подчеркивается важность тесного экономического партнерства наших стран, продвижения торговли и инвестиций, углубления кооперационных связей».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об инициативах, которые Россия предложит на саммите БРИКС. По его словам, они связаны с приоритетами, которые Москва обозначила в рамках своего председательства в организации, они всем «хорошо известны» и «неоднократно формулировались» на прошедших международных ведомственных мероприятиях.