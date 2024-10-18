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Саммит БРИКС ,  
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Путин заявил, что план председательства России в БРИКС выполнен на 80%

Путин: план председательства России в БРИКС выполнен на 80%
Сюжет
Саммит БРИКС
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

План председательства России в БРИКС выполнен более чем на 80%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к Деловому форуму БРИКС, его слова передает пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что российское председательство проходит под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Он включает в себя политику безопасности, экономику и финансы, культурные и гуманитарные связи.

По словам российского лидера, в рамках выполнения плана председательства проведено 200 мероприятий, совещаний, конференций, встреч по отраслям, экспертных и министерских заседаний.

«Символично, что предваряет встречу лидеров в Казани именно Деловой форум, ваше собрание», — добавил он. По его мнению, таким образом «подчеркивается важность тесного экономического партнерства наших стран, продвижения торговли и инвестиций, углубления кооперационных связей».

Си Цзиньпин приедет на саммит БРИКС в Казани
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Си Цзиньпин

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об инициативах, которые Россия предложит на саммите БРИКС. По его словам, они связаны с приоритетами, которые Москва обозначила в рамках своего председательства в организации, они всем «хорошо известны» и «неоднократно формулировались» на прошедших международных ведомственных мероприятиях.

Деловой форум БРИКС проходит 17–18 октября в Москве. 22–24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС, в нем примут участие делегации 32 стран. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что город в связи с проведением саммита примет 20 тыс. гостей.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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