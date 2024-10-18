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Саммит БРИКС-24 ,  
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Путин назвал страны БРИКС драйверами роста мировой экономики

Сюжет
Саммит БРИКС-24
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Страны объединения БРИКС будут генерировать прирост глобального ВВП «в обозримой перспективе», заявил президент России Владимир Путин в обращении к Деловому форуму БРИКС, его слова передает пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что доля стран БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) превысила показатель «Группы семи» (G7).

«Например, смотрите, 1992 год, «Группа семи» — 45,5%. А в этот же год страны БРИКС, 1992 год, — 16,7% мирового ВВП. А сейчас, 2023 год, наше объединение — 37,4%, а «Группа семи» — 29,3%. Разрыв увеличивается, и он будет увеличиваться, это неизбежно», — сказал российский лидер.

Он добавил, что в последнее десятилетие свыше 40% прироста глобального ВВП всей мировой экономической динамики приходилось именно на государства БРИКС. Сейчас, отметил президент, на страны БРИКС приходится порядка четверти мирового экспорта товаров.

Говоря о прогнозах на 2024 год, Путин заявил, что ожидаются средние темпы экономического роста в БРИКС на уровне 4%, в то время как у стран «семерки» этот показатель составит 1,7%, а общемировые темпы составят 3,2%.

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Политика
Владимир Путин

Объединение БРИКС было создано в 2006 году. Сейчас в него входит десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их английских названий составили название объединения), Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. О желании присоединиться к БРИКС заявляли в том числе Сирия, Таиланд, Малайзия, Азербайджан и Турция.

В 2024 году Россия является председателем объединения.

По данным Всемирного банка, общая площадь стран объединения — примерно 30% территории Земли, а численность их населения — 42% от общемировой (население планеты — 8 млрд человек).

Деловой форум БРИКС проходит 17–18 октября в Москве. 22–24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС, в нем примут участие делегации 32 стран. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что город в связи с проведением саммита примет 20 тыс. гостей.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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