Путин назвал страны БРИКС драйверами роста мировой экономики

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Страны объединения БРИКС будут генерировать прирост глобального ВВП «в обозримой перспективе», заявил президент России Владимир Путин в обращении к Деловому форуму БРИКС, его слова передает пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что доля стран БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) превысила показатель «Группы семи» (G7).

«Например, смотрите, 1992 год, «Группа семи» — 45,5%. А в этот же год страны БРИКС, 1992 год, — 16,7% мирового ВВП. А сейчас, 2023 год, наше объединение — 37,4%, а «Группа семи» — 29,3%. Разрыв увеличивается, и он будет увеличиваться, это неизбежно», — сказал российский лидер.

Он добавил, что в последнее десятилетие свыше 40% прироста глобального ВВП всей мировой экономической динамики приходилось именно на государства БРИКС. Сейчас, отметил президент, на страны БРИКС приходится порядка четверти мирового экспорта товаров.

Говоря о прогнозах на 2024 год, Путин заявил, что ожидаются средние темпы экономического роста в БРИКС на уровне 4%, в то время как у стран «семерки» этот показатель составит 1,7%, а общемировые темпы составят 3,2%.

Объединение БРИКС было создано в 2006 году. Сейчас в него входит десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их английских названий составили название объединения), Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. О желании присоединиться к БРИКС заявляли в том числе Сирия, Таиланд, Малайзия, Азербайджан и Турция.

В 2024 году Россия является председателем объединения.

По данным Всемирного банка, общая площадь стран объединения — примерно 30% территории Земли, а численность их населения — 42% от общемировой (население планеты — 8 млрд человек).