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Война Израиля с ХАМАС ,  
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На месте гибели лидера ХАМАС Синвара нашли Mentos и удостоверение ООН

NYT: израильские военные обнаружили тело убитого лидера ХАМАС при патрулировании
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль нанес удар по зданию в Рафахе, где позже было найдено тело Синвара. Военные не ожидали его найти, так как проводили обычное патрулирование, отмечает NYT. У Синвара с собой были драже Mentos и документ БАПОР
Яхья Синвар (в центре) &nbsp;
Яхья Синвар (в центре)   (Фото: Mohammed Dahman / Getty Images)

Израильские военные, ликвидировавшие лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара, обнаружили его неожиданно, так как это было обычное патрулирование на юге сектора Газа, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских чиновников.

Ранее источник израильского 12-го канала тоже сообщил, что израильские солдаты не знали, что Синвар находится в здании, по которому они запросили удар.

Собеседники NYT также рассказали, что военные, участвовавшие в ликвидации Синвара, входят в подразделение, обучающееся на командиров отделений. Кроме того, место гибели лидера ХАМАС «было усеяно взрывчаткой», еще там были найдены деньги и оружие, рассказал газете израильский чиновник.

Израильский журналист Channel 12 Амит Сигал опубликовал в соцсети X фото вещей, найденных у погибшего Синвара. Среди них — жевательное драже Mentos, автомат АК-47, четки, наличные деньги, часы, удостоверение сотрудника Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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Яхья Синвар

Яхье Синвару был 61 год. Он возглавил политбюро ХАМАС 6 августа, сразу после смерти Исмаила Хании, который погиб в июле в Тегеране в результате ракетного удара Израиля.

О ликвидации Синвара стало известно 17 октября. Израильские военные нанесли удар по зданию в городе Рафах в секторе Газа, где позже они нашли тело лидера ХАМАС. Затем армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала кадры с беспилотника, который проник в полуразрушенное здание и заметил человека в маскировке, бросившего в дрон предмет, похожий на палку.

Позднее гибель лидера ХАМАС подтвердил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, назвав операцию великим достижением. Идентифицировать личность Синвара удалось по данным стоматологических карт и с помощью ДНК-теста.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал гибель лидера ХАМАС «началом конца войны» в секторе Газа. При этом новым главой политбюро руководство движения назначило Халеда Машаля.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Израиль ХАМАС Яхья Синвар сектор Газа Палестина
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