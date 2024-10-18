ЦАХАЛ показала, как лидер ХАМАС перед смертью отбивался от дрона палкой

На кадрах видно, как Синвар кинул в дрон похожим на палку предметом. Ynet пишет, что его личность подтвердили с помощью зубных карт. Нетаньяху назвал ликвидацию Синвара «началом конца войны»

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала кадры перед гибелью главы политбюро палестинской исламистской группировки ХАМАС Яхьи Синвара.

На видео человек в маскировке сидит в кресле, увидев дрон, он достал некий предмет, похожий на палку, и бросил его в беспилотник.

О возможной ликвидации 61-летнего Синвара ЦАХАЛ сообщила вечером 18 октября. Израильские военные заявили, что в секторе Газа были ликвидированы три боевика и один из них может быть главой политбюро ХАМАС. Позднее глава МИД Израиля Исраэль Кац подтвердил, что погибший — Синвар.

Он погиб при обрушении здания в районе Рафаха после обстрела, пишет Ynet. По данным издания, личность Синвара подтвердили по стоматологическим картам.

Синвар — один из основателей ХАМАС, с августа этого года стал руководителем политбюро организации. The Guardian называла его одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября прошлого года. Синвар более 20 лет провел в израильских тюрьмах и вышел на свободу в 2011 году в ходе обмена.

Он занял пост главы политбюро группировки после гибели предшественника Исмаила Хании в конце июля при взрыве в резиденции в Тегеране, куда приехал на инаугурацию нового президента Масуда Пезешкиана.

В сентябре Израиль ликвидировал лидера другой исламистской группировки — Хасана Насраллу, возглавлявшего ливанскую «Хезболлу». Он погиб в результате авиаудара по подземному штабу в пригороде Бейрута.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал продолжить наносить удары по врагам страны. «Нет такого места в Иране или на Ближнем Востоке, куда не дотянется длинная рука Израиля, и сегодня вы уже знаете, насколько это верно», — сказал премьер.

Гибель Синвара Нетаньяху назвал «началом конца войны» в секторе Газа.