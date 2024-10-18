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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ЦАХАЛ показала, как лидер ХАМАС перед смертью отбивался от дрона палкой

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
На кадрах видно, как Синвар кинул в дрон похожим на палку предметом. Ynet пишет, что его личность подтвердили с помощью зубных карт. Нетаньяху назвал ликвидацию Синвара «началом конца войны»

ЦАХАЛ показала, как лидер ХАМАС перед смертью отбивался от дрона палкой
Video

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала кадры перед гибелью главы политбюро палестинской исламистской группировки ХАМАС Яхьи Синвара.

На видео человек в маскировке сидит в кресле, увидев дрон, он достал некий предмет, похожий на палку, и бросил его в беспилотник.

О возможной ликвидации 61-летнего Синвара ЦАХАЛ сообщила вечером 18 октября. Израильские военные заявили, что в секторе Газа были ликвидированы три боевика и один из них может быть главой политбюро ХАМАС. Позднее глава МИД Израиля Исраэль Кац подтвердил, что погибший — Синвар.

Он погиб при обрушении здания в районе Рафаха после обстрела, пишет Ynet. По данным издания, личность Синвара подтвердили по стоматологическим картам.

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Политика
Яхья Синвар

Синвар — один из основателей ХАМАС, с августа этого года стал руководителем политбюро организации. The Guardian называла его одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября прошлого года. Синвар более 20 лет провел в израильских тюрьмах и вышел на свободу в 2011 году в ходе обмена.

Он занял пост главы политбюро группировки после гибели предшественника Исмаила Хании в конце июля при взрыве в резиденции в Тегеране, куда приехал на инаугурацию нового президента Масуда Пезешкиана.

В сентябре Израиль ликвидировал лидера другой исламистской группировки — Хасана Насраллу, возглавлявшего ливанскую «Хезболлу». Он погиб в результате авиаудара по подземному штабу в пригороде Бейрута.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал продолжить наносить удары по врагам страны. «Нет такого места в Иране или на Ближнем Востоке, куда не дотянется длинная рука Израиля, и сегодня вы уже знаете, насколько это верно», — сказал премьер.

Гибель Синвара Нетаньяху назвал «началом конца войны» в секторе Газа.

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ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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