Маск поменял аватарку в соцсети Х в поддержку Трампа
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сменил фотографию своего профиля в принадлежащей ему соцсети Х, поддержав кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.
На новой фотографии Маск стоит на фоне американского флага в кепке с лозунгом Трампа Make America Great Again (от англ. — «Сделаем Америку снова великой»).
Ранее 5 октября Маск пришел поддержать Трампа на митинге в Батлере (Пенсильвания), где на него в июле совершили покушение. Маск назвал случившееся проверкой характера и заявил, что Трамп после стрельбы вскинул кулак в воздух, в то время как другой президент «не мог подняться на лестничный пролет».
Бизнесмен начал открыто заявлять о поддержке республиканца в предвыборной гонке именно после покушения на него в июле. До этого Маск публично не поддержал никого из кандидатов в президенты и говорил, что не рассматривает финансирование кампаний ни президента США Джо Байдена, ни Трампа.
В конце августа Трамп сообщил, что хотел бы видеть бизнесмена в своей команде, и заявил о согласии Маска отвечать за аудит правительства США.
До выборов президента США осталось меньше месяца — они пройдут 5 ноября.
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