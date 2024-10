В Еврокомиссии назвали Илона Маска «покровителем зла»

Богатейший человек в мире превратил Twitter в центр антисемитизма, заявила вице-президент Еврокомиссии. Конфликт Маска и Евросоюза продолжается два года, стороны обменивались колкостями, обвинениями и нецензурными мемами

Илон Маск (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Владелец соцсети X, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, в отличие от других глав технологических компаний, не способен различать добро и зло, заявила вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова в интервью Politico.

«Мы начали считать зло чем-то условным, и он активно помогает этому. Он покровитель зла», — сказала Юрова и назвала соцсеть X «главным центром» распространения антисемитизма.

По ее мнению, технологические компании сейчас обладают «чудовищной властью», и цифровые платформы, попавшие не в те руки, вызывают ужас.

Юрова — бывший чешский министр регионального развития. В 2014–2019 годах она была еврокомиссаром по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства, а затем стала вице-президентом Еврокомиссии по ценностям и прозрачности. В ее обязанности входят контакты с мировыми технологическими гигантами по вопросам конфиденциальности, дезинформации и модерации контента. Она курировала работу над Общим регламентом по защите данных (GDPR) — принятым в ЕС режимом конфиденциальности, который вступил в силу в 2018 году и вызвал критику со стороны технологических компаний. В 2023-м в силу вступил закон ЕС о цифровых услугах (DSA). Он требует от владельцев соцсетей предотвращать незаконную и вредоносную деятельность, а также распространение дезинформации.

Конфликт руководства Евросоюза с Маском продолжается с 2022 года, когда миллиардер приобрел Twitter, переименовал его в X и подвергся критике за изменение политики платформы.

По версии Еврокомиссии, X в результате продажи стала лояльнее относиться к распространению ненависти и дезинформации и нарушила закон ЕС о социальных сетях. К примеру, объяснял Брюссель, прежде в X выдавали синие галочки официальным аккаунтам известных персон — политикам, госслужащим, журналистам, общественным деятелям, но после покупки соцсети Маском этот символ стал доступен для покупки всем пользователям, чем воспользовались злоумышленники, выдававшие себя за других. ЕС пригрозил применить против X «весь <...> инструментарий, включая принятие временных мер, если это будет оправданно для защиты граждан ЕС от вреда».

Маск настаивает, что Еврокомиссия предложила X «незаконную секретную сделку: если мы будем тихо цензурировать высказывания, никому об этом не сообщая, они нас не оштрафуют». «Другие платформы приняли эту сделку. X — нет», — сказал он. Миллиардер в ответ на обращение Еврокомиссии опубликовал нецензурный мем из фильма «Солдаты неудачи», на котором Лес Гроссман (Том Круз) общается с лидером группировки вьетконговцев Огненным Драконом и советует ему «сделать большой шаг назад и буквально трахнуть свое собственное лицо (take a big step back and literally fuck your own face)».

ЕК обвинения Маска опровергла.

Илон Маск — богатейший человек в мире, его состояние оценивается в $242 млрд (по версии Blommberg). На втором месте с заметным отрывом Джефф Безос с $210 млрд.