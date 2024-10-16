 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Маск за три месяца пожертвовал $75 млн в поддержку Трампа

Сюжет
Выборы президента США
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Reuters)

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с июля выделил почти $75 млн созданному им комитету по поддержке кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Федеральной избирательной комиссии США (FEC).

По данным отчета, Маск сделал семь взносов в политический комитет America PAC, пожертвовав $74,95 млн долларов на предвыборную кампанию Трампа в период с июля по сентябрь.

Ссылка на America PAC размещена в профиле Маска в соцсети X. Поступающие на этот счет деньги идут в том числе на цифровые рекламные кампании, преимущественно ориентированные на молодых мужчин. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что так Маск пытается компенсировать преимущество кандидата от демократов Камалы Харрис среди женщин-избирателей.

Маск поменял аватар в соцсети Х в поддержку Трампа
Политика
Илон Маск

Маск становится все более активным сторонником Трампа, при этом для продвижения кандидата он использует свою социальную сеть X, ранее известную как Twitter, пишет Bloomberg.

Накануне, 15 октября, Трамп также заявил, что генеральный директор Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг «теперь нравится ему гораздо больше», поскольку он старается «держаться подальше от политики».

Цукерберг заявил, что не будет поддерживать ни Трампа, ни президента США Джо Байдена, который позже выбыл из гонки и был заменен вице-президентом Харрис, и вообще не планирует играть «значительную роль» на выборах 2024 года.

У Трампа и Цукерберга были сложные отношения с тех пор, как Facebook заблокировал бывшего президента на платформе после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. Его аккаунт был восстановлен в 2023 году.

Трамп пообещал Цукербергу «остаток жизни в тюрьме» из-за «цукербаксов»
Политика
Дональд Трамп

Маск заявил о поддержке Трампа в предвыборной гонке после попытки убийства политика в июле. 5 октября бизнесмен пришел поддержать Трампа на митинге в Батлере, где на республиканца совершили покушение. Маск назвал случившееся проверкой характера и заявил, что Трамп после стрельбы вскинул кулак в воздух, в то время как другой президент «не мог подняться на лестничный пролет».

Позднее он сменил фотографию своего профиля в соцсети Х в поддержку бывшего президента. На новой фотографии Маск стоит на фоне американского флага в кепке с лозунгом Трампа Make America Great Again (от англ. «Сделаем Америку снова великой»).

NASA запустило космический аппарат к спутнику Юпитера для поиска жизни

Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы

Голкипер «Зенита» заявил, что ему для жизни достаточно ₽30 тыс. в месяц

АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России

Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более €1 млрд

NVIDIA обогнала Microsoft и стала второй по капитализации в мире

Российские застройщики резко снизили вывод жилья на продажу

На Россию пришлось около трети трафика на криптобиржах

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Илон Маск Дональд Трамп выборы президента США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Трамп и Маск пообещали высадку американцев на Марс
Технологии и медиа
Маск поменял аватар в соцсети Х в поддержку Трампа
Политика
Маск поддержал идею Орбана по борьбе с нелегальными мигрантами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 105,68 (+0,19) Инвестиции, 15 окт, 17:41 Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 97,01 (+0,91) Инвестиции, 15 окт, 17:41
Для бывшего главного нарколога Минздрава потребовали 8 лет колонииОбщество, 12:04
Прецедент Дурова: могут ли основателей соцсетей массово преследоватьPro, 12:01
OpenYard запустит программно-аппаратный комплекс на основе технологии YDBРБК Компании, 12:00
Маск за три месяца пожертвовал $75 млн в поддержку ТрампаПолитика, 11:58
Госдума рассмотрит идею об отягчающем наказание нелегальном положенииПолитика, 11:54
Tesla переместила биткоины суммой в $770 млн на неизвестные кошелькиКрипто, 11:44
Стал известен новый тренер сборной АнглииСпорт, 11:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Месси повторил рекорд Роналду по хет-трикам в составе сборныхСпорт, 11:41
Новый генсек НАТО раскрыл стратегию альянса по УкраинеПолитика, 11:41
Второй депутат ответил на слова Кадырова о попытке заказа покушенияПолитика, 11:41
В России запланировали третье объединение спортивных федерацийСпорт, 11:39
Набиуллина поспорила с Грефом о едином QRФинансы, 11:38
Конец ожидания «хоккейного Месси». Почему сезон НХЛ особенный для РоссииСпорт, 11:33
Акции Trump Media обвалились на 10% после роста почти в два разаИнвестиции, 11:32