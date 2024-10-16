Маск за три месяца пожертвовал $75 млн в поддержку Трампа

Илон Маск (Фото: Reuters)

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с июля выделил почти $75 млн созданному им комитету по поддержке кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Федеральной избирательной комиссии США (FEC).

По данным отчета, Маск сделал семь взносов в политический комитет America PAC, пожертвовав $74,95 млн долларов на предвыборную кампанию Трампа в период с июля по сентябрь.

Ссылка на America PAC размещена в профиле Маска в соцсети X. Поступающие на этот счет деньги идут в том числе на цифровые рекламные кампании, преимущественно ориентированные на молодых мужчин. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что так Маск пытается компенсировать преимущество кандидата от демократов Камалы Харрис среди женщин-избирателей.

Маск становится все более активным сторонником Трампа, при этом для продвижения кандидата он использует свою социальную сеть X, ранее известную как Twitter, пишет Bloomberg.

Накануне, 15 октября, Трамп также заявил, что генеральный директор Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг «теперь нравится ему гораздо больше», поскольку он старается «держаться подальше от политики».

Цукерберг заявил, что не будет поддерживать ни Трампа, ни президента США Джо Байдена, который позже выбыл из гонки и был заменен вице-президентом Харрис, и вообще не планирует играть «значительную роль» на выборах 2024 года.

У Трампа и Цукерберга были сложные отношения с тех пор, как Facebook заблокировал бывшего президента на платформе после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. Его аккаунт был восстановлен в 2023 году.

Маск заявил о поддержке Трампа в предвыборной гонке после попытки убийства политика в июле. 5 октября бизнесмен пришел поддержать Трампа на митинге в Батлере, где на республиканца совершили покушение. Маск назвал случившееся проверкой характера и заявил, что Трамп после стрельбы вскинул кулак в воздух, в то время как другой президент «не мог подняться на лестничный пролет».

Позднее он сменил фотографию своего профиля в соцсети Х в поддержку бывшего президента. На новой фотографии Маск стоит на фоне американского флага в кепке с лозунгом Трампа Make America Great Again (от англ. «Сделаем Америку снова великой»).