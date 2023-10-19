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Военная операция на Украине ,  
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Axios узнал о планах США передать Израилю предназначенные Украине снаряды

Axios: Пентагон передаст Израилю тысячи предназначенных для Украины снарядов
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Военная операция на Украине
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
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Палестино-израильский конфликт
Снаряды калибра 155 мм нужны ЦАХАЛ для операции в секторе Газа и на случай возможной эскалации со стороны «Хезболлы». США посчитали, что передача их Израилю вместо Украины «не окажет непосредственного влияния» на способности ВСУ
Фото: Avi Roccah / Reuters
Фото: Avi Roccah / Reuters

Пентагон собирается передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые были предназначены для отправки на Украину, сообщает Axios со ссылкой на трех израильских чиновников.

По словам собеседников издания, представители Минобороны Израиля и армии обороны ЦАХАЛ сообщили Вашингтону, что срочно нуждаются в снарядах для подготовки к сухопутной операции в секторе Газа, а также на случай возможной эскалации со стороны шиитского движения «Хезболла». 19 октября в израильском оборонном ведомстве сообщили, что ЦАХАЛ вскоре получит приказ начать наступление в секторе; по данным ABC, власти дали военным «зеленый свет».

В США, как пишет Axios, посчитали, что передача снарядов Израилю вместо Украины «не окажет непосредственного влияния» на способность украинских военных противостоять российским войскам.

Соединенные Штаты в начале 2023 года стали забирать снаряды, хранящиеся на американских складах в Израиле, для последующей передачи их Украине. На тот момент израильские военные не нуждались в этом вооружении, однако 7 октября, когда ХАМАС напал на страну, все изменилось, пишет Axios. С тех пор ЦАХАЛ значительно увеличила использование артиллерии, ее применяли и при столкновениях с «Хезболлой» на границе с Ливаном.

12 октября CNN со ссылкой на представителей Пентагона сообщил о растущей обеспокоенности в Минобороны США из-за возможной нехватки боеприпасов для одновременной помощи Израилю и Украине. Телеканал отмечал, что «неожиданный спрос» на это вооружение с израильской стороны появился, когда запасы США и союзников истощились после более чем 18 месяцев оказания поддержки Киеву. Пентагон ранее пообещал нарастить производство снарядов калибра 155 мм более чем в три раза — с нынешних 28 тыс. в месяц до 100 тыс. к 2025 году.

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заверял, что страна может и будет поддерживать две страны. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби его поддержал, но при этом отмечал, что помощь Украине не будет бесконечной. Россия осуждает Запад за поставки вооружений украинской стороне, заявляя, что это затягивает боевые действия.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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