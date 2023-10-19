Киргизия уточнила, что отмена визарана распространяется на россиян

На прошлой неделе власти Киргизии объявили об отмене визарана, а сегодня местное СМИ написало, что россиян ограничение не касается

Железнодорожный вокзал в Бишкеке (Фото: Василий Шитов / ТАСС)

Отмена визарана, позволявшего обнулить свой срок пребывания в стране пересечением границы, распространяется и на граждан стран ЕАЭС, уточнил киргизский МИД. В объединение кроме Киргизии входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения.

Ранее киргизский портал 24.kg со ссылкой на ведомство сообщил, что россиян отмена визарана не касается.

«Граждане указанных государств пребывают на территории Кыргызской Республики без необходимости оформления разрешительных документов на срок, не превышающий 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда в страну», — заявило министерство. Чтобы дольше находиться в республике, придется оформить документы: регистрацию по месту пребывания, вид на жительство, разрешение на временное проживание и т.п.

Граждане России могут въезжать в Киргизию по загранпаспорту без визы и находиться там до 30 дней. Для пребывания в течение более длительного срока нужно зарегистрироваться в органах паспортно-визового контроля МВД по месту пребывания. Регистрация осуществляется на срок от одного до шести месяцев с правом дальнейшего продления. Зарегистрироваться также можно на срок до года по временному виду на жительство и до пяти лет по постоянному виду на жительство, отметили в посольстве России.

МИД Киргизии объявил об отмене практики, при которой иностранцы регулярно выезжают за границу и возвращаются обратно, чтобы продлить срок пребывания в стране, 17 октября. Вместо этого власти ввели механизм «60/120»: при использовании безвизового режима сроком до 60 дней повторный въезд возможен только через 60 дней с момента предыдущего выезда из Киргизии. Аналогичная схема действует и при безвизе на срок до 90 дней.

В начале года практику визарана для стран с безвизовым режимом, включая Россию, отменил Казахстан. Теперь прибывшие в страну россияне могут находиться там 90 дней в течение периода в 180 дней. В МВД страны призвали выполнять условия и получать разрешение на временное проживание, а не «ездить туда-сюда».