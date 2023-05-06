Как россияне изменили экономику Киргизии и жизнь в ней

Экономика Киргизии по итогам года выросла на 7%. Какой вклад внесли в это переехавшие в республику россияне и как в целом изменилась жизнь в стране с прошлой весны — в материале РБК

Бишкек (Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости)

«Мы видим много пользы»

Киргизия не была первой в списке стран, принимающих российских релокантов. Это объяснялось как географией — республика не имеет общей границы с Россией, так и экономическими факторами: авиабилеты в Бишкек дороги, а как работать в этой стране для многих задумавшихся о релокации оставалось загадкой. Правда, те, кто все-таки переехал сюда, о выборе не жалеют: «Рынок работы для россиян открыт, так как обе страны входят в ЕАЭС и никаких квот не существует. Важно, что Киргизия — абсолютно русифицирована, русский здесь второй язык, на нем говорят почти все. Те, кто хочет работать, работу ищут и находят», — уверен руководитель коммуникационного агентства из Сибири Василий Дамов. Он переехал в Бишкек в октябре прошлого года.

Повсеместно используемый русский язык (на нем даже можно подавать запросы и документы в местные органы власти) не единственный плюс для релокантов. Въехать в Киргизию можно с внутренним российским паспортом, а для длительного пребывания в стране не нужно даже ВНЖ, достаточно временной регистрации. Ее можно получить, просто сняв жилье. С ней можно работать и даже получить статус ИП или открыть собственный бизнес.

Впрочем, многие из российских релокантов считают Киргизию, скорее, транзитной зоной. «Пик был осенью, и для многих это был перевалочный пункт. Для бизнеса и жизни, уверен, гораздо лучше подходят Алматы или Ташкент», — считает Дмитрий, приехавший в Киргизию в конце сентября.

Прошлой осенью в Министерстве труда Киргизии заявили (более актуальных данных нет): за неполный прошлый год в страну прибыло более 760 тыс. россиян, но 730 тыс. из них уже покинули республику. ФСБ России в своей годовой статистике отмечала: показатель выездов в Киргизию вырос на 90% год к году. Киргизские власти страны оценили наплыв так: «Для нас это абсолютный феномен <…> Мы не видим здесь никакого вреда и видим много пользы», — приводит слова президента республики Садыра Жапарова The New York Times.

РБК направил в МВД Киргизии запрос, сколько сейчас россиян находится в стране.

«Некоторые переехали семьями»

В октябре прошлого года, через несколько недель после объявления в России частичной мобилизации, Министерство экономики и коммерции Киргизии подготовило и выложило в открытый доступ справочники, как устроиться в стране и открыть свой бизнес. Также ведомство представило отдельные шаблоны бизнес-планов для различных проектов — от птицеферм до частной школы. На запрос РБК, сколько компаний и ИП россияне в итоге открыли в стране за этот период, ведомство не ответило.

А еще в апреле власти страны разработали особые условия для работы в Киргизии так называемых цифровых кочевников. Стать таковым могут и граждане России. Статус «кочевника» позволяет оставаться в стране без регистрации и наличия разрешительных документов на работу. Также для них упростили и другие бюрократические процедуры, в том числе те, которые касаются открытия бизнеса. В начале октября представители Парка высоких технологий Киргизской республики (государственная организация, которая поддерживает экспортоориентированные IT-компании, предоставляя им специальный налоговый режим), отмечали: с марта прошлого года в парке зарегистрировались более 50 компаний и ИП из России, Белоруссии и других стран СНГ. «Некоторые переехали семьями, перевезли сотрудников. Наплыв довольно большой. Я думаю, это позитивно скажется на Кыргызстане: они зарабатывают деньги из-за рубежа, США и Европы и других стран, а также экспортируют услуги, вливают деньги в экономику, платят 1% парку и выплачивают налоги», — говорил тогда журналистам исполнительный директор Парка высоких технологий Чубак Темиров.

Российские релоканты в разговоре с РБК отзываются о проекте «цифровые кочевники» сдержанно. «Работает пока с большим скрипом и проблемами, но работает. В руководстве страны точно следят за развитием этой сферы. Я как-то написал об одной проблеме в чате, где общаются «кочевники» и желающие таковыми стать, и мне ответил человек, я погуглил его должность, он оказался сотрудником одного из подразделений администрации президента Киргизии. В России такой уровень внимания даже представить невозможно», — делится впечатлениями Дамов.

В Telegram популярен канал «Добро пожаловать в Киргизию». В нем более 20 тыс. участников. Они делятся советами по оформлению документов, поиску досуга и жилья. Те релоканты, с которыми пообщался РБК, по-разному говорят о своих планах на будущее: кто-то в Киргизии расширяет свой российский бизнес, кто-то находится в ожидании и не принял окончательного решения, кто-то намерен ехать дальше. «Жутко хочется в Москву. Это довольно необычный опыт, что ли, но жить постоянно в Центральной Азии я бы не смог. Как-то через полгода пришло осознание того, что все важное происходит не здесь и не сейчас», — сказал один из релокантов, Дмитрий. В мае он возвращается в Россию.

«Банковская отрасль быстро почуяла выгоду»

Одним из первых эффект от наплыва россиян почувствовал банковский сектор. Как сообщили РБК в Национальном банке Киргизии, объем депозитов нерезидентов по итогам 2022 года увеличился в 4,6 раза. В целом регулятор оценил его в 44,5 млрд сомов (около 41,4 млрд руб.).

Открыть счет и получить карту в местных банках просто. Где-то карту выдают даже в день обращения. «Мне кажется, банковская отрасль довольно быстро почуяла дополнительную выгоду. Например, есть банк, условно говоря, местный «тинкоьфф на минималках», и открыть карточку для россиян там стоит в районе 12 тыс. руб. На это есть спрос. Конечно, какие-то банки не хотят с этим связываться, какие-то работают с релокантами, а кто-то супербыстро работает, понимая, что это деньги», — рассказал РБК Дмитрий.

По итогам 2022 года ВВП Киргизии вырос на 7%, хотя прогнозы были гораздо скромнее. На запрос РБК, какую долю ВВП страны за прошлый год мог обеспечить приток россиян, в Минэкономики Киргизии не ответили.

«Дополнительное давление на рост потребительских цен»

Как и в других странах, принявших релокантов, прибывшие россияне подстегнули инфляцию. По итогам прошлого года в Киргизии она составила 14,7%.

Весной прошлого года Нацбанк Киргизии был вынужден поднять ключевую ставку до 14% (сейчас она находится на уровне 13%, а до начала российской военной операции на Украине составляла 8,5%). «Приток российских граждан в Киргизию в течение 2022 года оказал дополнительное давление на рост потребительских цен в стране, главным образом, через расширение спроса на товары и услуги, в частности отметился рост цен на платные услуги (в основном рост цен аренды жилья) и непродовольственные товары. При этом надо отметить, что данное повышение цен на услуги не сильно отразилось в общем росте Индекса потребительских цен Киргизии по сравнению с другими странами», — так на запрос РБК ответил национальный финансовый регулятор.

Большинство опрошенных РБК релокантов также отмечают в первую очередь подорожание жилья. «Как мне сказали, раньше снять мою однушку можно было за 15–20 тыс. сомов. Я снял уже за 35 тыс. сомов (25 тыс. руб.). Сейчас такая квартира будет стоить уже 32,5 тыс. руб.», — приводит цифры фрилансер Михаил (средняя зарплата в республике, по официальным данным, в прошлом году составляла около 25 тыс. руб.). Если сравнивать с остальными странами релокации, то ценник на жилье в Киргизии для россиян остается самым низким.

Для самих жителей Киргизии скачок цен был ощутим. Прошлой осенью местные СМИ стали писать о жалобах граждан на принудительное расторжение договоров аренды: владельцы жилья избавлялись от местных квартиросъемщиков, чтобы сдать недвижимость дороже. О такой же проблеме РБК рассказывали и местные жители Еревана и Алматы.

Самые популярные города у релокантов — Бишкек и Ош. Однако некоторые выбрали главный курорт страны — окрестности озера Иссык-Куль. «Многие российские релоканты уехали туда. Жилье дешевле, воздух чище, и вообще рекреационная зона. В случае необходимости — до Бишкека на машине по прекрасной асфальтовой дороге — от трех до шести часов езды», — рассказывает Дамов. Резкий рост интереса к заповеднику отмечен и у российский туристов. Как отмечают в Ассоциации туроператоров России, в прошлом году спрос на отдых там вырос на 30%. Планируется открытие прямого регулярного рейса из Москвы на Иссык-Куль.

Фонд поддержки развития туризма Киргизии заявил об увеличении турпотока из России в полтора раза. Как уточнили РБК в Нацбанке, сфера услуг вместе с промышленностью и сельским хозяйством составили тройку лидеров по самым высоким темпам роста среди всех секторов национальной экономики.