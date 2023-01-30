МВД Казахстана объяснило отмену визарана для иностранцев

МВД Казахстана: визаран отменили для соблюдения закона и чтобы «туда-сюда не ездили»

В ведомстве обратили внимание, что приехавшие в страну иностранцы «где-то работают», а для длительного пребывания в Казахстане необходимо РВП. Визаран отменен с 27 января, новые правила действуют для тех, кто въехал с этой даты

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Визаран — возможность продлить разрешенный период пребывания в 90 дней, выехав за пределы страны хотя бы на сутки — в Казахстане отменили для соблюдения иностранцами миграционного законодательства, заявили в пресс-службе МВД страны. Об этом сообщает Informburo.

«Длительное время пребывая в Казахстане, они где-то же работают, не просто так здесь находятся. Для длительного пребывания у нас есть свои условия, получать необходимо разрешение на временное проживание», — заявили в ведомстве. Как уточнили в пресс-службе уточнили, во избежание выполнения требований закона иностранцы «ездили туда-сюда».

В МВД также пояснили, что базовые основы для отмены визарана описаны в ст. 6 закона о миграции. Однако правила въезда этому закону ранее не соответствовали.

В Казахстане с 27 января вступили в силу обновленные правила въезда для иностранцев, согласно которым теперь отменяется практика так называемого визарана — возможность продлить разрешенный период пребывания в 90 дней, выехав за пределы страны хотя бы на сутки.

Теперь граждане стран ЕАЭС, в том числе россияне, смогут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней. Для граждан других стран с безвизовым режимом с Казахстаном лимит пребывания в республике составляет 30 суток. Для продления срока пребывания в Казахстане необходимо получить вид на жительство или разрешение на временное проживание (РВП).

Обновленные правила были введены постановлением правительства Казахстана, принятым в середине января.

В конце сентября — начале октября после объявления в России частичной мобилизации в республику въехали более 200 тыс. граждан России, выехали около 147 тыс., сообщал министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов. Ежедневный приток составлял более 20 тыс. человек.