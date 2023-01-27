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В Казахстане вступили в силу ужесточенные правила въезда

В Казахстане вступили в силу ужесточенные правила въезда для иностранцев

В Казахстане с 27 января вступили в силу обновленные правила въезда для иностранцев, согласно которым теперь отменяется практика так называемого «визарана» — возможность продлить разрешенный период пребывания в 90 дней, выехав за пределы страны хотя бы на сутки.

Согласно обновленным миграционным правилам, теперь граждане стран ЕАЭС, в том числе россияне, смогут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней. Для граждан других стран с безвизовым режимом с Казахстаном лимит пребывания в республике составляет 30 суток.

Для продления срока пребывания в Казахстане необходимо получить вид на жительство или разрешение на временное проживание (РВП).

Начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Аскар Алдонгаров уточнял, что нововведения коснутся только тех иностранцев. которые въехали в республику после 27 января.

В середине декабря прошлого года в Минтруде Казахстана сообщили, что в стране находятся 298 тыс. россиян, из них 30 тыс. уже легально трудоустроены, в связи с чем имеют временную регистрацию. Еще 198 тыс. россиян использовали Казахстан в качестве транзитной страны для выезда в другие государства.

Теги
Казахстан безвизовый въезд
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