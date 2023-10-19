Почему Лаврову в Пхеньяне говорили о «непобедимом боевом товариществе»

Глава МИД России Сергей Лавров посетил Пхеньян — на фоне заявлений США о поставках северокорейских вооружений Москве и в ожидании визита Владимира Путина в КНДР. Что могут сейчас обсуждать Москва и Пхеньян — в материале РБК

Сергей Лавров (в центре) во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне (Фото: МИД России)

Какой была программа Лаврова в Пхеньяне

Вечером 18 октября «РИА Новости» распространили кадры прилета министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян: несмотря на дождь, более трехсот человек, в том числе в национальных костюмах, встречали его с цветами в аэропорту северокорейской столицы. Первым пунктом программы двухдневного визита главы МИД РФ в КНДР стал торжественный прием и концерт в честь гостя из Москвы, на котором прозвучали и песни на русском.

В 2018 году, когда Лавров впервые прибыл с официальным визитом в Северную Корею, чтобы встретиться с Ким Чен Ыном, все было скромнее. После этого Ким дважды побывал во Владивостоке. В последний раз — в сентябре 2023 года, причем в программу поездки главы КНДР вошли не только переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, но и посещение космодрома Восточный и ряда военных объектов. Тогда же Ким пригласил Путина посетить Пхеньян, и российский лидер ответил согласием.

В этом контексте визит Лаврова в КНДР рассматривается как подготовительный перед саммитом, даты которого еще не определены. «Нынешний визит дает очень хорошие возможности рассмотреть подробно каждую из договоренностей, которую достигли на высшем уровне на космодроме Восточный, и наметить практические шаги с тем, чтобы гарантировать полное выполнение и воплощение в жизнь каждой из этих договоренностей», — сказал Лавров на приеме от имени правительства КНДР (цитата по ТАСС). В свою очередь, министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи охарактеризовала двусторонние отношения как «непобедимое боевое товарищество», передало агентство ЦТАК.

Основная программа главы МИД России в Северной Корее началась в среду с переговоров с Цой в правительственной резиденции Кымсусан. Лавров отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна «вышли на качественно новый, стратегический уровень» после сентябрьского саммита, слова его коллеги не приводились. Позже российского министра принял Ким. По данным ТАСС, встреча продлилась около часа. Также Лавров возложил цветы к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, а затем направился в российское посольство, где почтил память погибшего в 2016 году в Анкаре российского дипломата Андрея Карлова, возглавлявшего дипмиссию в Пхеньяне в начале 2000-х.

В сообщении МИД России по итогам визита говорилось, что Лавров и Цой обсудили развитие двусторонних отношений и график политических контактов, российский министр пригласил коллегу посетить Москву. По итогам переговоров министры подписали план межведомственных обменов между Россией и КНДР на 2024–2025 годы.

Во время пресс-подхода Лавров анонсировал проведение в ноябре заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он рассказал, что сопредседатели комиссии уже «наметили конкретные направления, по которым будет работать пленарное заседание». «Там есть и геологоразведка, и планы поставок энергоносителей, других товаров, необходимых нашим друзьям из КНДР. Думаю, что по итогам этого заседания будет понятно, в каком направлении наше экономическое сотрудничество будет двигаться», — сказал министр.

Он добавил, что Москва и Пхеньян серьезно озабочены увеличением военной активности США, Японии и Южной Кореи на Корейском полуострове, а также линией Вашингтона на перенос в регион элементов стратегической инфраструктуры, включая ядерные аспекты. «Этой неконструктивной и опасной линии противопоставляем курс на обеспечение здесь деэскалации и недопустимости нагнетания напряженности. Проводим эту линию совместно с КНДР и КНР», — сказал Лавров. Под конец глава российского МИДа отметил поддержку Пхеньяном военной операции на Украине и подчеркнул, что рекомендовал бы российским туристам посещение КНДР.

Что могут обсуждать Москва и Пхеньян

Менее чем за неделю до поездки Лаврова в Пхеньян координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что КНДР в период с 7 сентября по 1 октября поставила России тысячи контейнеров с оборудованием и боеприпасами. При этом в отношении КНДР действует оружейное эмбарго СБ ООН, которое запрещает подобного рода сделки.

Северная Корея находится под всеобъемлющим и бессрочным эмбарго ООН, которое запрещает экспорт вооружений в страну и их импорт, напоминает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI). Эмбарго на экспорт и импорт основных вооружений было введено в июне 2006 года Советом Безопасности ООН. В июне 2009 года резолюция 1874 СБ расширила эмбарго на все виды оружия, за исключением экспорта стрелкового оружия и легких вооружений. В 2015 году Совет Безопасности ООН расширил эмбарго, включив в него все стрелковое оружие и легкие вооружения.

О поставках северокорейских вооружений России представители американской администрации заявляли еще в конце декабря 2022 года. Тогда Кирби сообщал, что Пхеньян предоставил вооружения для ЧВК «Вагнер». С марта 2023 года Кирби говорил о возможности заключения российско-северокорейской сделки уже на официальном уровне. Перед поездкой Кима во Владивосток в Вашингтоне также заявляли, что лидеры двух стран могли бы обсуждать оборонное сотрудничество.

В России поставки северокорейских вооружений неоднократно отрицали. Посол России в КНДР Александр Мацегора заявлял РБК, что «утверждения Кирби о поставках Пхеньяном оружия ЧВК «Вагнер» от начала и до конца являются ложными» и что «Россия способна решить задачи специальной военной операции на Украине, не прибегая к военным поставкам из КНДР». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя последние заявления о поставках северокорейских вооружений Москве, указывал на отсутствие доказательств. «Ну это не только британская разведка, это и американская разведка, они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств. Вы знаете, что, когда были контакты на космодроме Восточный с лидером КНДР, собственно, это было одной из главных тем. На что мы всегда отвечали, что Северная Корея — это наш ближайший сосед, мы будем продолжать выстраивать с нашим ближайшим соседом взаимовыгодные отношения, которые основываются на взаимном уважении, и будем развивать отношения во всех областях. Это наше суверенное право, и мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться», — сказал он (цитата по ТАСС).