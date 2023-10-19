МИД сообщил о готовности КНДР вместе противостоять гегемонии США

МИД: Россия и КНДР заявили о готовности противостоять гегемонии США

Сергей Лавров и Цой Сон Хи (Фото: МИД РФ / Reuters)

Россия и Северная Корея готовы противостоять «гегемонистским устремлениям» США. Об этом говорится в сообщении российского МИДа об итогах встречи главы ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Пхеньяне.

«Стороны акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США, ведущим к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметили в МИДе.

Кроме того, министры обсудили реализацию существующих между странами договоренностей «с упором на наращивание объемов двустороннего товарооборота по мере преодоления последствий пандемии».

Лавров пригласил Цой Сон Хи посетить Москву «в удобное время».

Сергей Лавров 18–19 октября посетил Северную Корею с официальным визитом, приуроченным к 75-летию установления дипломатических отношений между странами.

На встрече с Цой Сон Хи российский министр заявил, что отношения между странами вышли на стратегический уровень после встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным в сентябре.

19 октября Лавров встретился с Ким Чен Ыном.