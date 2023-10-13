Украинка получила пожизненный срок за передачу данных в Россию

Фото: ssu.gov.ua

Суд на Украине приговорил жительницу Кировоградской области к пожизненному лишению свободы по обвинению в передаче России данных о местоположении военной и критической инфраструктуры в регионе. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Суд признал украинку виновной в госизмене, совершенной во время военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Женщине назначили максимальный срок заключения.

По версии следствия, жительницу Александрийского района завербовала ФСБ. Собранные в Кировоградской области разведданные она через мессенджер отправляла своему «связному». Как утверждает СБУ, им был российский военнослужащий.

Женщину задержали в марте во время фотографирования одного из местных заводов. Во время обысков у нее изъяли мобильный телефон.

В офисе генпрокурора Украины уточнили, что обвиняемой украинке 22 года. Она собирала данные на территории не только Кировоградской, но и Полтавской области. По данным Генпрокуратуры, за передачу данных в Россию она получала вознаграждение (от 2 тыс. до 35 тыс. грн за съемку одного объекта), в общей сложности она получила около 150 тыс. грн (примерно 403 тыс. руб.).