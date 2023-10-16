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Палестино-израильский конфликт ,  
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Ynet сообщил, что Израиль счел визит Зеленского неуместным

Ynet: Израиль дал понять, что для визита Зеленского сейчас «неподходящее время»
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Украинский президент собирался прибыть в страну с визитом солидарности вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Израиль дал понять, что сейчас «неподходящее время» для такого визита
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский хотел приехать в Израиль в знак поддержки, однако израильская сторона дала понять ему, что сейчас «неподходящее время» для такого визита, пишет портал Ynet.

Украинский лидер собирался прибыть в страну вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Израиль счел это неуместным из-за военных действий на Украине. Иерусалим не исключил возможность визита Зеленского в будущем.

Агентство Bloomberg сообщило, что Блинкен в понедельник, 16 октября, прибудет в Израиль с незапланированным визитом из-за обострения обстановки на границе с Ливаном. Глава Госдепа в прошлый раз посетил страну 12 октября.

О планах Зеленского приехать в Израиль в знак солидарности на прошлой неделе писали издания Axios и Ynet. Офис украинского президента направил официальный запрос в канцелярию израильского премьер-министра
Биньямина Нетаньяху с просьбой согласовать поездку.

Газета The Washington Post отмечала, что украинский лидер во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в первую очередь проявил себя как «чуткий сторонник Израиля», а не соперник в борьбе за помощь западных стран. Зеленский был одним из первых мировых лидеров, позвонивших Нетаньяху после начала войны с ХАМАС, писало издание Axios. В прошлом Киев упрекал Тель-Авив за нейтральную позицию по украинскому конфликту.

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Елена Чернышова
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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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