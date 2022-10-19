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Байден заявил о «невероятно сложном положении» Путина

Байден: Владимир Путин находится в невероятно сложном положении
Президент США заявил, что Путин находится «в невероятно сложном положении» и все что ему остается — прибегать к жестокости. Неделю назад он называл Путина «рациональным игроком», который просчитался на Украине
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Президент России Владимир Путин находится «в невероятно сложном положении» и вынужден прибегать к «жестокому обращению» с гражданами Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден, трансляцию вел Fox Business.

«Я думаю, что Владимир Путин находится в невероятно сложном положении, и мне кажется, что это отражается в единственном доступном ему инструменте — жестоко обращаться с гражданами Украины, чтобы запугать их и заставить капитулировать», — сказал Байден.

С 10 октября Россия наносит ракетные удары по украинской инфраструктуре. Как сообщало Минобороны, целями являются объекты систем военного управления, связи и энергетики. Удары последовали за терактом на Крымском мосту, который, как заявил президент России Владимир Путин, устроили украинские спецслужбы. В ряде регионов возникли проблемы с электроснабжением, подачей воды и тепла. В украинском Минэнерго 19 октября заявили о повреждении 40% энергетической инфраструктуры страны.

14 октября Путин заявил об отсутствии необходимости в массированных ударах по Украине. По словам президента, российские военные собирались нанести удар по 29 объектам. «Семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет», — говорил он.

Президент США неоднократно позволял себе нелестные высказывания в отношении российского лидера. Так, за год до конфликта на Украине, в марте 2021 года, на вопрос журналиста ABC News о том, считает ли американский лидер Путина убийцей, Байден ответил: «М-м-м, да».

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На следующий день российский президент прокомментировал высказывание американского лидера. «Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: «Будьте здоровы!» Я желаю ему здоровья», — сказал Путин, уточнив, что говорит это «без иронии и без шуток».

11 октября президент США заявил, что Путин является «рациональным игроком», который «неверно оценил свою способность вторгнуться в Украину и подавить ее народ».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин Джо Байден Военная операция на Украине ракетные удары

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Джозеф Байден

политик, президент США

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