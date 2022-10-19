Патрушев анонсировал меры по защите россиян от «русофобской политики»

Николай Патрушев сообщил о мерах по защите россиян от «русофобской политики за рубежом»

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Российские власти разработали дополнительные меры по защите соотечественников за рубежом, которые попали в сложное положение «в результате ярой русофобской политики недружественных государств». Об этом журналистам сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев после заседания, передает «РИА Новости».

В чем заключаются меры и когда они будут применены, не уточняется.

Власти утвердили список стран, которые совершают недружественные действия в отношении России, в мае 2021 года, на фоне дипломатического скандала и высылки российских сотрудников посольств из Чехии и США. Весной был создан еще один перечень, после того как многие страны ввели в отношении России санкции за начало военной операции на Украине. В него вошли в том числе США, Великобритания, Канада, Япония, все страны Евросоюза.

В конце августа Патрушев заявил, что «лидирующие позиции среди мирового движения русофобов» стремится занять Япония: в этом году из-за военных действий на Украине власти городов Хиросима и Нагасаки не пригласили представителей России на ежегодные церемонии памяти жертв атомных бомбардировок.

Российский МИД, в свою очередь, заявлял о «беспрецедентном уровне русофобии» в некоторых странах Европы на фоне военной операции на Украине. Также дипломаты обвинили власти США в стремлении «зарабатывать политические очки за счет русофобии».