Совфед утвердил введение военного положения в четырех регионах

Ранее Путин подписал соответствующий указ и передал его на утверждение верхней палате парламента. Военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вступает в силу в полночь 20 октября

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Совет Федерации утвердил решение президента Владимира Путина о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, передает корреспондент РБК. Процедура прошла на заседании верхней палаты парламента.

Согласно ст. 102 Конституции, Совет Федерации утверждает указы президента о введении военного и чрезвычайного положений. По закону, указ должен быть незамедлительно передан на утверждение, а сенат обязан рассмотреть этот вопрос в течение 48 часов. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств срок может быть продлен.

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Во вторник, 18 октября, стало известно, что 19 октября состоится заседание Совета безопасности. Позже было объявлено, что 531-е пленарное заседание Совета Федерации, которое было запланировано на тот же день, будет продлено — в 17:00 мск началась его вторая часть, на которой был утвержден указ.

Перед началом заседания Совбеза Путин сообщил о решении ввести военное положение в четырех регионах. Он объяснил это тем, что украинские силы продолжают обстрелы новых российских регионов, совершают диверсии и покушения на представителей власти. Кроме того, президент напомнил, что, по версии российских властей, теракт на Крымском мосту совершили спецслужбы Украины. «В этой связи напомню, что в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства», — добавил он.

В указе говорится, что военное положение вводится с полуночи 20 октября. Правительству, а также Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Нацгвардии необходимо в трехдневный срок представить предложения о мерах, которые планируется применять на территориях, где объявлено военное положение.

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Согласно закону, в их числе может быть: