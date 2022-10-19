Совфед утвердил введение военного положения в четырех регионах
Совет Федерации утвердил решение президента Владимира Путина о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, передает корреспондент РБК. Процедура прошла на заседании верхней палаты парламента.
Согласно ст. 102 Конституции, Совет Федерации утверждает указы президента о введении военного и чрезвычайного положений. По закону, указ должен быть незамедлительно передан на утверждение, а сенат обязан рассмотреть этот вопрос в течение 48 часов. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств срок может быть продлен.
Во вторник, 18 октября, стало известно, что 19 октября состоится заседание Совета безопасности. Позже было объявлено, что 531-е пленарное заседание Совета Федерации, которое было запланировано на тот же день, будет продлено — в 17:00 мск началась его вторая часть, на которой был утвержден указ.
Перед началом заседания Совбеза Путин сообщил о решении ввести военное положение в четырех регионах. Он объяснил это тем, что украинские силы продолжают обстрелы новых российских регионов, совершают диверсии и покушения на представителей власти. Кроме того, президент напомнил, что, по версии российских властей, теракт на Крымском мосту совершили спецслужбы Украины. «В этой связи напомню, что в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства», — добавил он.
В указе говорится, что военное положение вводится с полуночи 20 октября. Правительству, а также Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Нацгвардии необходимо в трехдневный срок представить предложения о мерах, которые планируется применять на территориях, где объявлено военное положение.
Согласно закону, в их числе может быть:
- усиление охраны общественного порядка, а также особо важных объектов
- введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики
- введение особого режима въезда и выезда на территорию
- привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, восстановлению поврежденных объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов
- изъятие необходимого для обороны имущества с последующей выплатой компенсаций
- ограничение движения транспорта
- введение комендантского часа
- запрещение или ограничение выезда за пределы страны
- ограничение продажи оружия и алкоголя