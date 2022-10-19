Стремоусов: все атаки ВСУ при попытке наступления в Херсонской области были отражены

Власти заявили об отражении атак ВСУ при попытке наступления у Херсона

Российские войска отразили все атаки при попытке наступления украинской армии в Херсонской области и удерживают линию обороны, заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российские силы отразили атаки украинской армии, которая перешла в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав в Херсонской области после артподготовки, и удерживают линию обороны, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

По его словам, в наступлении участвовали до двух батальонов пехоты и один танковый батальон. Также отмечалось большое количество беспилотников среднего действия и разведывательных Bayraktar.

Накануне командующий группировкой войск в зоне проведения военной операции Сергей Суровикин говорил о «непростой ситуации» в Херсоне. Стремоусов предупреждал о стягивании украинских войск к Херсонской области и готовящемся их наступлении. По его словам, у линии фронта находятся несколько десятков тысяч украинских военных, а также «стянуто много наемников».

Местные жители 19 октября стали получать СМС-сообщения с призывом об эвакуации. Власти решили вывезти на левый берег Днепра жителей четырех муниципалитетов Херсона — Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского. Глава администрации области Владимир Сальдо счел, что на вывоз 50–60 тыс. человек понадобится около недели. На то же время для гражданских лиц закрыли въезд в регион, чтобы упростить процесс эвакуации.