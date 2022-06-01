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Показавшая антивоенный плакат на «Первом» попала в базу «Миротворец»

Марина Овсянникова, выбежавшая в эфир «Первого канала» с антивоенным плакатом 14 марта, попала в базу сайта «Миротворец» как «сотрудник пропагандистских СМИ». По данным портала, она сотрудничает с российскими спецслужбами
Марина Овсянникова
Марина Овсянникова (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Журналистка Марина Овсянникова, которая в марте в прямом эфире «Первого канала» показала антивоенный плакат, попала в базу украинского сайта «Миротворец», где публикуются данные тех, кто, по мнению ее составителей, причастен к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». Сайт был создан в 2014 году, в России по решению суда его заблокировали.

Причиной появления имени Овсянниковой на сайте стало «участие в информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение санкционного давления на Россию». Создатели базы назвали экс-редактора новостной программы сотрудником пропагандистских СМИ. Также они утверждают, что Овсянникова сотрудничает с российскими спецслужбами.

На сайте указано, что Овсянникова была редактором «Первого канала», неожиданно выбежала под камеру в прямой эфир с плакатом «Нет войне», а после этого благополучно выехала из России. По информации портала, журналистка родилась в Одессе 18 февраля 1978 года.

Также создатели базы отметили, что 31 мая «Интерфакс-Украина» (сайт заблокирован по требованию Генпрокуратуры) анонсировал пресс-конференцию «Разоблачение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда», которая должна была пройти 1 июня в помещении агентства в Киеве. Однако, пишут авторы материала, спустя несколько часов агентство отменило мероприятие. Его генеральный директор Александр Мартыненко сообщил, что причиной стал «негативный общественный резонанс», говорится на сайте.

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Овсянникова выбежала в эфир во время вечернего выпуска новостей 14 марта. Передачу не прервали, журналистка  несколько секунд пробыла с плакатом позади ведущей Екатерины Андреевой. Ее задержали и доставили в столичное ОВД «Останкино». На следующий день суд оштрафовал Овсянникову на 30 тыс. руб. по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Штраф вынесен за обращение, записанное перед акцией. Адвокат Сергей Бадамшин сообщал, что журналистка подала заявление об увольнении с «Первого канала».

Источник ТАСС заявил, что в отношении Овсянниковой начали доследственную проверку по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС России. В конце марта в Останкинский суд поступило административное дело в отношении журналистки по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация Российской армии), по которой ей грозит штраф до 50 тыс. руб. Позднее суд вернул дело в полицию.

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал действия Овсянниковой хулиганством.

Сама журналистка спустя два дня после инцидента рассказала Reuters, что не собирается покидать Россию, и выразила надежду, что на нее не будут заводить уголовное дело, а также заявила о беспокойстве за свою безопасность. Позднее она уехала в Германию, а 11 апреля группа Axel Springer сообщила, что Овсянникова будет фрилансером в немецком издании Welt, которое принадлежит группе.

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Полина Мартынова
журналистка «Миротворец» «Первый канал» дискредитация
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