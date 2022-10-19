Президент Мадагаскара уволил главу МИД из-за голосования в ООН по Украине

Президент Мадагаскара Эндри Рахоелина уволил министра иностранных дел Ричарда Рандриамандранато из-за того, что страна проголосовала «за» осуждение референдумов на востоке Украины. Об этом сообщает издание MNS.

Глава МИД не проконсультировался с правительством Мадагаскара по голосованию на Генассамблее ООН. Президент Рахоелина заявил, что страна традиционно поддерживает нейтралитет и Мадагаскар должен был воздержаться.

При этом сам бывший министр заявил, что голосование никак не повредило национальным интересам Мадагаскара.

Голосование в ООН прошло 12 октября. Резолюцию поддержали 143 страны, против выступили пять, не участвовали в голосовании 35 государств. Против резолюции проголосовали Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия. Китай воздержался.

Резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от решений Совета Безопасности, являются декларативными документами.

Референдумы в занятых российскими войсками регионах Украины прошли в конце сентября. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область вошли в состав России 5 октября.

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