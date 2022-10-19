Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 60,53 (-0,03) Инвестиции, 18 окт, 16:23
Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 61,7 (-0,06) Инвестиции, 18 окт, 16:23
Что такое пилонный спорт и как начать им заниматься профессионально Спорт, 05:00
ГИБДД начала искать поддельный техосмотр камерами и «Паутиной». Разбор Авто, 05:00
«Ведомости» узнали об обсуждении в правительстве ликвидации «Роснано» Бизнес, 04:57
Президент Мадагаскара уволил главу МИД из-за голосования в ООН по Украине Политика, 04:07
Белый дом сообщил о планах продать 15 млн баррелей нефти из резерва Экономика, 03:58
Оператор финской АЭС «Олкилуото» сообщил о повреждении третьего реактора Общество, 03:46
Титов поддержал предложение МВД по прениям между предпринимателями Бизнес, 03:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Еще один миллиардер предложил мирный план по Украине вслед за Маском Политика, 02:56
В ООН призвали задействовать Концепцию о биооружии из-за деятельности США Политика, 02:23
МИД обвинил Вашингтон и Киев в нарушении Будапештского меморандума Политика, 01:46
Власти заявили о скором начале наступления Украины на Херсон Политика, 01:21
В Катаре предупредили Европу о «еще более худшем» энергетическом кризисе Политика, 01:05
Молдавия заявили о готовности к мобилизации при высоком потоке беженцев Политика, 00:59
Мединский счел журфак МГУ «забитым тварями из либеральных преподавателей» Политика, 00:31
Военная операция на Украине ,  

Президент Мадагаскара уволил главу МИД из-за голосования в ООН по Украине

Президент Мадагаскара Эндри Рахоелина уволил министра иностранных дел Ричарда Рандриамандранато из-за того, что страна проголосовала «за» осуждение референдумов на востоке Украины. Об этом сообщает издание MNS.

Глава МИД не проконсультировался с правительством Мадагаскара по голосованию на Генассамблее ООН. Президент Рахоелина заявил, что страна традиционно поддерживает нейтралитет и Мадагаскар должен был воздержаться.

При этом сам бывший министр заявил, что голосование никак не повредило национальным интересам Мадагаскара.

Голосование в ООН прошло 12 октября. Резолюцию поддержали 143 страны, против выступили пять, не участвовали в голосовании 35 государств. Против резолюции проголосовали Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия. Китай воздержался.

Резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от решений Совета Безопасности, являются декларативными документами.

Референдумы в занятых российскими войсками регионах Украины прошли в конце сентября. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область вошли в состав России 5 октября.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему США запретили экспорт полупроводников в Китай
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Пять упражнений, чтобы расслабиться после тяжелого дня
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Lada дорожает, китайские бренды — демпингуют. На чем будет ездить Россия
Статьи
Pro
Си Цзиньпин идет на третий срок. Как он будет спасать экономику Китая
Статьи
Pro
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Инструкции
Pro
Фото: Dima Korotayev / Getty Images Свое, родное: как российским брендам использовать тренд на патриотизм
Статьи
Pro
«Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать
Саммари
Pro
Фото: Reg Speller / Getty Images Как не сломаться из-за «черных лебедей» и развить в себе антихрупкость
Инструкции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

В день подписания договоров США и Албания подготовили для Совбеза ООН проект резолюции, осуждающей референдумы на территориях. За принятие проекта проголосовали десять членов Совбеза, воздержались четыре (помимо Китая, это Индия, Бразилия и Габон). Россия наложила вето на проект резолюции.

Теги
Генассамблея ООН ООН Мадагаскар увольнение
Материалы по теме
СПЧ ООН сообщил о преступлениях ВСУ против российских военнопленных
Политика
В ООН призвали задействовать Концепцию о биооружии из-за деятельности США
Политика
В Минобороны назвали условие продления зерновой сделки с участием ООН
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter