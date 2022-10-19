Президент Мадагаскара уволил главу МИД из-за голосования в ООН по Украине
Президент Мадагаскара Эндри Рахоелина уволил министра иностранных дел Ричарда Рандриамандранато из-за того, что страна проголосовала «за» осуждение референдумов на востоке Украины. Об этом сообщает издание MNS.
Глава МИД не проконсультировался с правительством Мадагаскара по голосованию на Генассамблее ООН. Президент Рахоелина заявил, что страна традиционно поддерживает нейтралитет и Мадагаскар должен был воздержаться.
При этом сам бывший министр заявил, что голосование никак не повредило национальным интересам Мадагаскара.
Голосование в ООН прошло 12 октября. Резолюцию поддержали 143 страны, против выступили пять, не участвовали в голосовании 35 государств. Против резолюции проголосовали Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия. Китай воздержался.
Резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от решений Совета Безопасности, являются декларативными документами.
Референдумы в занятых российскими войсками регионах Украины прошли в конце сентября. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область вошли в состав России 5 октября.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
В день подписания договоров США и Албания подготовили для Совбеза ООН проект резолюции, осуждающей референдумы на территориях. За принятие проекта проголосовали десять членов Совбеза, воздержались четыре (помимо Китая, это Индия, Бразилия и Габон). Россия наложила вето на проект резолюции.