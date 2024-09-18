Глава украинской компании заявил о нехватке кадров из-за мобилизации

Главная проблема украинской промышленности в настоящий момент — это нехватка кадров, заявил генеральный директор металлургической компании «Метинвест» Юрий Рыженков. Его слова приводит УНИАН.

По словам Рыженкова, с начала военной спецоперации было мобилизовано 16% персонала компании. Под мобилизацию с начала боевых действий попали 9 тыс. сотрудников предприятия.

В «Метинвесте» мобилизовано много работников в связи с их «прозрачным» оформлением на предприятии, считает он. По мнению Рыженкова, при таком условии проводить мобилизацию проще.

Компания не успевает готовить новые кадры, так как на обучение специалиста обычно уходит от двух до трех лет, подчеркнул Рыженков. Бронирование, по его мнению, также не способно исправить ситуацию.

В апреле 2024 года на Украине ужесточили правила приема в армию: с 27 до 25 лет снизили призывной возраст, отменили категорию «ограниченно годен к службе», обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет носить с собой военный билет.

В конце августа на Украине ввели режим «воюй или работай». Он предполагает, что все украинцы должны обеспечивать тех, кто находится в зоне боевых действий, если сами не поступили на службу в ВСУ.

В середине сентября в Верховной раде заявили, что мобилизация в стране идет по плану, но для оказания давления на поле боя новыми войсками нужно еще три месяца. До этого главком украинской армии генерал Александр Сырский заявил, что новобранцев необходимо отправлять на передовую как можно скорее, так как этого требует динамика происходящего на фронте.