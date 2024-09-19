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Война санкций ,  
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Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему Cybertruck

Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск удаленно отключил ему Cybertruck
Сюжет
Война санкций
Илон Маск отключил «подаренный» электропикап Cybertruck, это «не по-мужски», заявил Кадыров. Он рассказывал о планах отправить машину в зону военной операции на Украину. Маск опровергал сведения о «подарке»
Фото: RKadyrov_95 / Telegram
Фото: RKadyrov_95 / Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полученный им электропикап Cybertruck от компании Tesla перестал работать. Он счел, что машину удаленно отключил основатель компании Илон Маск.

«Недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?» — написал Кадыров в телеграм-канале.

О полученном Tesla Cybertruck Кадыров рассказал в августе, назвав его подарком Илона Маска. Машину оснастили пулеметом. Глава Чечни пообещал отправить ее в зону военной операции на Украине. Кадыров также поблагодарил Маска за «подарок» и пригласил его в Грозный.

Как утверждает глава Чечни, машина уже побывала в зоне боевых действий. «Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа», — сказал он.

«Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает», — счел Кадыров.

Маск, в свою очередь, опроверг информацию о том, что электропикап был подарен главе Чечни. В ответ на соответствующий вопрос пользователя соцсети X он написал: «Ты серьезно настолько отсталый, думая, что я подарил Cybertruck русскому генералу? <...> Еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ».

Кадыров показал Tesla Cybertruck с пулеметом
Политика

После начала военной операции на Украине США и страны ЕС запретили поставки предметов роскоши, в том числе автомобилей, в Россию. Белый дом не разъяснял критерии оценки того или иного транспортного средства. Запрет ЕС распространяется на автомобили стоимостью более €50 тыс. ($55,78 тыс., или 5,18 млн руб.). Стоимость Cybertruck в США варьируется от $93,99 тыс. до $113,99 тыс. (от 8,7 млн до 10,59 млн руб.). Первый такой электропикап появился в Москве в мае 2024 года.

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Россия Украина США Чечня Рамзан Кадыров Илон Маск Tesla
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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