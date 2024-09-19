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Политика ,  
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Украинцы начали скупать недвижимость в Финляндии

Yle: украинцы скоро обгонят россиян по покупкам недвижимости в Финляндии
За январь—июнь Минобороны Финляндии выдало украинцам 57 разрешений на покупку недвижимости, россиянам — 64, пишет Yle. Ранее издание писало, что граждане России продают с дисконтом собственность из-за санкций и визовых ограничений
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Число сделок с недвижимостью в Финляндии, в которых покупателями выступают граждане Украины, за последнее время резко выросло, пишет Yle со ссылкой на данные финского Минобороны, которое дает разрешение на совершение таких сделок. Пока что количество таких сделок исчисляется десятками, но оно уже приближается к уровню продаж недвижимости россиянам, который, напротив, падает.

Так, за период с января по июнь Минобороны страны выдало гражданам Украины 57 разрешений на приобретение недвижимости, а граждане России получили 64 таких разрешения. «Если нынешние темпы на рынке недвижимости сохранятся, то в этом году украинцы могут стать крупнейшей группой покупателей из-за пределов ЕС и ЕЭЗ (Европейской экономической зоны. — РБК)», — отмечает издание.

Опрошенные Yle украинцы, переехавшие жить в Финляндию, отмечают, что там они чувствуют себя в безопасности, а покупка недвижимости оказалась дешевле аренды.

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10 сентября финские власти одобрили запрет на сделки с недвижимостью для граждан тех стран, которые могут представлять угрозу нацбезопасности или нарушают целостность и суверенитет других государств. Россия напрямую не упоминалась в этой инициативе, но, как уточнял глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен, «на практике это должна быть страна-сосед». Вместе с тем он утверждал, что эти меры не затронут людей с паспортами России и Финляндии и финским ВНЖ, постоянно проживающих в республике.

По итогам 2022 года в Финляндию иммигрировали 6003 россиянина, что стало рекордом по меньшей мере за 30 лет. В августе 2024-го Yle писало, что граждане России с большим дисконтом продают недвижимость в Финляндии своим соотечественникам из Суоми. Издание называло причиной «практически невозможное» содержание собственности из-за санкций и ограничений в выдаче виз, последовавших после начала военной операции на Украине.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
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