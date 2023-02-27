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В Думу внесли проект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри

В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри среди детей
Авторы инициативы — Курултай Башкирии и депутат от республики Аиткулова. Это уже второй проект по вопросу запрета пропаганды идеологии чайлдфри, который они вносят в Думу
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести запрет на распространение среди несовершеннолетних информации, «пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей», документ появился в законодательной базе нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта — Курултай Башкирии и депутат Думы Эльвира Аиткулова («Единая Россия»). Предлагается внести изменения в ст. 2 и 5 Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения чайлдфри, ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы законопроекта напомнили, что недавно в России были приняты основы государственной политики «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», а также запрещена пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола. В этой связи они сочли актуальным разобраться и с пропагандой идеологии чайлдфри.

Это уже второй законопроект на тему запрета распространения информации о данной идеологии, который Курултай и Аиткулова вносят в Думу. В сентябре прошлого года они внесли проект, предлагавший изменения только в ст. 5 Федерального закона № 436-ФЗ. Автором инициативы также была депутат Римма Утяшева, из законодательной базы следует, что она сняла свое имя из списка инициаторов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
чайлдфри Дети пропаганда Госдума
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