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В Минюсте анонсировали законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри

Минюст будет следить за соответствующей инициативой депутатов, но важно не допустить перегибов, заявил Вуколов. Законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри вносили в Госдуму в феврале 2023 года
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри (отказ от рождения детей), разрабатывается в России. Об этом заявил замглавы Минюста Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, такого течения, которое <...> и в общем говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий много, экстремистской направленности», — сказал он.

По его словам, законопроекты подготовлены и будут прорабатываться с экспертным сообществом. Вуколов полагает, что необходимо построить такую законодательную систему, которая бы противостояла всем таким течениям в России.

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Фото:Роман Киташов/Росконгресс

«Эти законы должны прорабатываться, продвигаться. И они должны быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности», — подчеркнул замглавы Минюста. Он сказал, что главной задачей является охрана семьи.

Вуколов подчеркнул, что Минюст будет следить за инициативой депутатов о запрете чайлдфри, но тут важно не допускать перегибов, передает «РИА Новости».

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов на том же мероприятии заявил, что чайлдфри является идеологией, «которая прививает нашей молодежи бездетность, которая говорит о том, что ребенок не является обязательным в жизни, и вообще прививается даже ненависть к детям». По его словам, подобные «детоненавистнические и человеконенавистнические идеологии», в частности чайлфдри, должны быть запрещены и приравнены к экстремистским.

В ноябре сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова рассказала, что для решения демографической проблемы в России нужно ориентировать молодежь на рождение детей, а не на получение высшего образования. По ее словам, властям нужно заняться духовным развитием молодежи и «пересмотром системы ценностей».

В феврале 2023 года в Госдуму вносили законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Авторами документа выступили курултай Башкирии и депутат Думы Эльвира Аиткулова («Единая Россия»). Законопроект предлагает внести изменения в ст. 2 и 5 федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Документ пока не прошел первое чтение.

В феврале 2022 года занимавшая пост депутата Оксана Пушкина, которая была зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, говорила, что подготавливаемый в Совете Федерации законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в интернете, в который могут включить в том числе идеи чайлдфри, является дискриминационным и безграмотным. Один из авторов проекта, Павлова рассказывала тогда, что проект готовится и проходит согласование в Роскомнадзоре.

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Георгий Смирнов
чайлдфри запрет Всеволод Вуколов
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В Думу внесли проект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри
Общество
В Госдуме предложили запретить пропаганду идеологии чайлдфри среди детей
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