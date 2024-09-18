CNN узнал, что Израиль предупреждал США об операции в Ливане

Израиль предупреждал США о готовящемся массовом подрыве электронных устройств в Ливане. Однако детали не были известны Вашингтону и произошедшее ошеломило американских дипломатов

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Израиль предупредил США, что собирается провести операцию в Ливане 17 сентября, но не сообщил подробностей о своих планах, передает CNN со ссылкой на источники. Телеканал сообщает, что массовые взрывы пейджеров «Хезболлы» организовали совместно «Моссад» и израильские военные.

Белый дом и Госдеп США заявляли, что не имеют отношения к взрывам и не знали о них заранее. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Тот официально не комментировал ситуацию.

Телеканал отмечает, что взрывы в Ливане начались, когда госсекретарь Энтони Блинкен направлялся с визитом на Ближний Восток и находился в самолете, летевшем из Вашингтона в Каир. Происходящее ошеломило американских дипломатов, которые «смотрели срочные новости в режиме реального времени по телевизорам в своих самолетах».

Накануне в Ливане начали массово взрываться пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы». В результате пострадали свыше 4 тыс. человек, еще 12 погибли. По данным Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов. «Хезболла» заявила, что Израиль ожидает «тяжелая расплата» за атаку с пейджерами.

Ранее сегодня в Ливане также начали взрываться рации и другие устройства с электронными компонентами. Турецкая Yeni Şafak сообщает, что помимо раций в Ливане взрывались скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Агентство Tasnim опубликовало видео с горящим скутером, а также сообщило о взрывах ноутбуков, радиоприемников и компьютеров в разных частях Ливана. По данным Al-Hadath, в автомобилях и скутерах взрывались беспроводные устройства.

Ливанский МИД сообщил, что обратится в Совет Безопасности ООН из-за массовых взрывов; «Хезболла» заявила, что Израиль ожидает «тяжелая расплата».

Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего сообщил, что начинается «новая фаза» войны на севере страны. По словам министра, цели Израиля в войне на севере «ясны и просты»: «безопасно вернуть жителей городов на севере в их дома». «Мы не забыли о заложниках и не забыли о своих задачах на юге. Это наш долг, и мы его выполняем одновременно», — добавил Галант.