Число погибших при второй волне взрывов в Ливане выросло до 20
При взрывах раций и другой техники в Ливане, которые произошли 18 сентября, погибли 20 человек и более 450 получили ранения, сообщает телеканал Alhurra со ссылкой на ливанский Минздрав.
Среди погибших — девять членов «Хезболлы», отмечает телеканал.
17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы». Тогда погибли 12 человек, около 3 тыс. были ранены. На следующий день начали взрываться радиостанции ICOM, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой, ноутбуки.
«Хезболла» возложила ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали».
Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего сообщил, что начинается «новая фаза» войны на севере страны.
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