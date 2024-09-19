Число погибших при второй волне взрывов в Ливане выросло до 20

При взрывах раций и другой техники в Ливане, которые произошли 18 сентября, погибли 20 человек и более 450 получили ранения, сообщает телеканал Alhurra со ссылкой на ливанский Минздрав.

Среди погибших — девять членов «Хезболлы», отмечает телеканал.

17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы». Тогда погибли 12 человек, около 3 тыс. были ранены. На следующий день начали взрываться радиостанции ICOM, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой, ноутбуки.

«Хезболла» возложила ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали».

Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего сообщил, что начинается «новая фаза» войны на севере страны.