После волны взрывов в Ливане Израиль начал переброску войск к границе

На фоне роста напряженности из-за «пейджинговой атаки» Израиль решил перебросить к границе с Ливаном одну из трех дивизий из сектора Газа. Накануне кабмин Израиля также обновил цели войны с ХАМАС, добавив пункт о жителях севера

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне «пейджинговой атаки» решила перебросить одно из своих подразделений — 98-ю дивизию — из сектора Газа на границу с Ливаном, сообщают Ynet и Haaretz.

Как отмечает Ynet, всего в секторе Газа было три дивизии ЦАХАЛ — 98-я, 162-я и 252-я. Первая состоит из бригад коммандос и парашютно-десантных войск. Решение о ее переброске было принято «в ожидании потенциальной эскалации».

Накануне кабинет министров по вопросам политики и безопасности Израиля обновил цели войны с ХАМАС на внеочередном заседании, добавив пункт о «безопасном возвращении жителей севера в свои дома» (на севере Израиль граничит с Ливаном. — РБК).

Накануне в Ливане начали массово взрываться пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы». В результате пострадали свыше 3 тыс. человек, еще 12 погибли. По данным Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов. «Хезболла» заявила, что Израиль ожидает «тяжелая расплата» за атаку с пейджерами. Ранее сегодня в Ливане также начали взрываться рации и другие устройства с электронными компонентами. Турецкая Yeni Şafak сообщает, что помимо раций в Ливане взрывались скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Агентство Tasnim опубликовало видео с горящим скутером, а также сообщило о взрывах ноутбуков, радиоприемников и компьютеров в разных частях Ливана. По данным Al-Hadath, в автомобилях и скутерах взрывались беспроводные устройства.

«Хезболла» («Хезболлах», араб. حزب الله, буквально — «партия Бога») — шиитское движение и военно-политическая организация в Ливане, возникшая в 1982 году как повстанческое движение политизированной шиитской молодежи. Руководящую роль в ее создании играли иранские инструкторы из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые организовали сеть тренировочных лагерей в долине Бекаа. Ее главной целью была объявлена борьба с израильской оккупацией юга Ливана (Израиль вводил войска в страну в 1978 и 1982 годах для борьбы с находившимися там палестинскими боевиками).

Организация признана террористической в Израиле, США, Великобритании, Канаде. В некоторых странах, включая государства ЕС, Австралию и Новую Зеландию, считают террористическим только боевое крыло движения — «Исламское сопротивление Ливана». Это одни из крупнейших и хорошо оснащенных негосударственных вооруженных сил в мире. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла в 2021 году заявил о 100 тыс. подготовленных бойцов, но США оценивают численность армии «Хезболлы» более скромно — в 40–50 тыс. боевиков.

С октября прошлого года, когда началась война между Израилем и ХАМАС, «Хезболла» регулярно наносит «удары солидарности» по северным израильским районам, а ЦАХАЛ обстреливает позиции группировки. Из-за этого свои дома были вынуждены покинуть около 60 тыс. израильтян и более 110 тыс. ливанцев.

В начале июня ракетные удары «Хезболлы» привели к сильным лесным пожарам в Израиле, после чего израильское военно-политическое руководство публично заявило о готовности «перейти от обороны к нападению». На фоне растущей напряженности на израильско-ливанской границе многие авиакомпании приостановили полеты в Бейрут и Тель-Авив, а несколько стран призвали своих граждан покинуть Ливан (американская дипмиссия советовала воспользоваться для этого любыми доступными рейсами).