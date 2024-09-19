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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В Израиле заявили о срыве заговора Ирана с целью убийства Нетаньяху

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант (Фото: Abir Sultan / Reuters)

Израильские спецслужбы заявили, что сорвали «заговор Ирана», целью которого было убийство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта и директора Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронена Бара, якобы подготовленное Ираном. Об этом сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на заявление ШАБАК (или «Шин-Бет»).

Как указали в спецслужбе, для реализации своих целей Иран планировал использовать израильского бизнесмена, который долгое время жил в Турции и имел финансовые отношения как с турецкими, так и с иранскими лицами. В апреле этого года граждане Турции Андрей Фарук Аслан и Гюнейд Аслан связались с этим бизнесменом, пригласив его в турецкий город Самандаг для встречи с двумя представителями «богатого иранца» по имени Эди.

Однако по прилете в Турцию в мае бизнесмену сообщили, что Эди не смог выехать из Ирана в Турцию, после чего его тайно перевезли на машине в Иран. Там с бизнесменом, помимо Эди, встретился член иранских служб безопасности по имени Хадж. По данным ШАБАКа, первоначально израильский бизнесмен запросил $1 млн, прежде чем приступить к какой-либо деятельности.

Позднее, в августе, израильский бизнесмен посетил Иран во второй раз и получил €5 тыс. в качестве первоначального взноса для начала действий по реализации заговора, включая переправку оружия и вербовку одного из агентов Моссада. Бизнесмену также было поручено снимать видео определенных израильских объектов в целях сбора разведывательной информации, а также передавать послания другим иранским агентам.

Сейчас заговорщик арестован, сегодня ему были предъявлены обвинения.

Материал дополняется.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль Биньямин Нетаньяху заговор убийство Иран
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