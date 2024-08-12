Axios узнал, что Израиль ждет атаки Ирана до дня переговоров с ХАМАС

Иран может нанести удар по Израилю до 15 августа, когда должны состояться переговоры с ХАМАС об освобождении заложников. Палестинская группировка отказалась участвовать в них

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Израильское разведывательное сообщество ожидает, что атака, которую Иран обещал предпринять в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране произойдет в ближайшие дни, сообщает Axios со ссылкой на два источника.

По их мнению, нападение может произойти до переговоров по освобождению заложников в секторе Газа и соглашению о прекращении огня, запланированных на четверг, 15 августа, что ставит диалог под угрозу. Издание со ссылкой на заявление палестинской группировки пишет, что ХАМАС отклонил предложение США, Катара и Египта отказался участвовать в финальном раунде переговоров, сославшись на гибель Хании, последние удары Израиля по сектору Газа и условия премьера Биньямина Нетаньяху.

Высокопоставленный израильский чиновник считает заявление ХАМАС «тактическим шагом перед возможным нападением со стороны Ирана и «Хезболлы» и попыткой добиться более выгодных условий соглашения.

Репортер Axios Барак Равид сообщил в своем X, что в воскресенье, 11 августа, израильский министр обороны Йоав Галант предупредил главу Пентагона Ллойда Остина, что Иран готовит крупное нападение на Израиль. Прежде разведка считала, что Тегеран еще не принял решения о сроках и характере своего ответа, и что международное давление может подтолкнуть верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи к более сдержанным мерам.

Комментируя смерть Хании, Хаменеи назвал долгом Ирана «отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Исламской Республики», и пригрозил Израилю «суровым наказанием». Командование Корпусом стражей исламской революции заявило, что приказы Хаменеи будут выполнены. Галант обещал, что Израиль ответит любому, кто нанесет Израилю вред беспрецедентным способом