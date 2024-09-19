Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной так же, как с ДНР
Белоруссия готова сотрудничать с Украиной так же, как делает это с ДНР, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с главой региона Денисом Пушилиным. Его цитирует БелТА.
«Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой [народной] республикой», — сказал президент.
Лукашенко рассказал, что дети из ДНР проходят лечение и отдыхают в Белоруссии. «Есть проблема в строительстве у вас — мы будем вас поддерживать и помогать. Есть у вас проблема кого-то лечить, образование получить — мы готовы с вами сотрудничать. Абсолютно на таких принципах готовы сотрудничать и с Украиной», — добавил он.
Кроме того, Белоруссия готова помогать ДНР в сфере строительства, отметил глава государства.
Минск будет сотрудничать с ДНР, «абсолютно не нарушая никакие международные нормы и нормы наших взаимоотношений», заверил президент Белоруссии.
Лукашенко не раз говорил о добром отношении Белоруссии к украинскому народу. «Никакие они не «нацики». «Нацики» — это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это наши люди», — отмечал политик в 2022 году, объясняя поздравление с Днем независимости Украины, адресованное ее населению.
В продолжении «драчки», по мнению Лукашенко, заинтересованы только западные страны, а «ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам [нынешняя ситуация] не нужна».
Президент России Владимир Путин называл денацификацию среди целей военной операции на Украине. Спустя два года, в феврале 2024-го, он сказал, что пока Москва этой цели не достигла. Киев отказывается обсуждать этот вопрос.
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