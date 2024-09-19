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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной так же, как с ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Белоруссия готова сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с ДНР, заявил Лукашенко Пушилину. Он рассказал, что дети из региона приезжают в страну на лечение и отдых, а также пообещал помощь в строительстве
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Белоруссия готова сотрудничать с Украиной так же, как делает это с ДНР, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с главой региона Денисом Пушилиным. Его цитирует БелТА.

«Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой [народной] республикой», — сказал президент.

Лукашенко рассказал, что дети из ДНР проходят лечение и отдыхают в Белоруссии. «Есть проблема в строительстве у вас — мы будем вас поддерживать и помогать. Есть у вас проблема кого-то лечить, образование получить — мы готовы с вами сотрудничать. Абсолютно на таких принципах готовы сотрудничать и с Украиной», — добавил он.

Кроме того, Белоруссия готова помогать ДНР в сфере строительства, отметил глава государства.

Минск будет сотрудничать с ДНР, «абсолютно не нарушая никакие международные нормы и нормы наших взаимоотношений», заверил президент Белоруссии.

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Лукашенко не раз говорил о добром отношении Белоруссии к украинскому народу. «Никакие они не «нацики». «Нацики» — это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это наши люди», — отмечал политик в 2022 году, объясняя поздравление с Днем независимости Украины, адресованное ее населению.

В продолжении «драчки», по мнению Лукашенко, заинтересованы только западные страны, а «ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам [нынешняя ситуация] не нужна».

Президент России Владимир Путин называл денацификацию среди целей военной операции на Украине. Спустя два года, в феврале 2024-го, он сказал, что пока Москва этой цели не достигла. Киев отказывается обсуждать этот вопрос.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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