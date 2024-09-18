В Минске заявили о попытках Лукашенко избежать эскалации конфликта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко всеми способами пытается избежать обострения конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт в эфире «Первого информационного» телеканала.
Она рассказала, что белорусскому лидеру поступила информация о «неких событиях на белорусско-украинской границе», которые могут произойти в конце сентября — начале октября. С территории Белоруссии никаких ударов не происходит, но может быть попытка втянуть страну в военный конфликт, подчеркнула пресс-секретарь Лукашенко.
«Глава государства много раз об этом говорил, много раз пытались втянуть, но не получалось. Президент делает все, чтобы избежать эскалации. <...> Не исключено, что это один из шагов к дестабилизации обстановки внутри страны накануне президентских выборов», — заключила она.
В середине августа Лукашенко рассказал, что на белорусско-украинской границе находятся более 120 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а Минск оттягивает их на себя. «Видя их агрессивную политику, мы ввели туда и разместили в определенных точках [белорусских военнослужащих], так как это в случае войны и обороны было бы», — объяснил глава государства.
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