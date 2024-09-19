Минобороны заявило об ударе по главному центру радиосвязи ГУР Украины

Военные нанесли удары по главному центру специальной радиосвязи ГУР, а также по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, сообщили в ведомстве

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по главному центру специальной радиосвязи главного управления разведки (ГУР) Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации [поражен] главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ», — сказано в сообщении.

Также военные нанесли удары по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, добавили в ведомстве.

В ночь на 19 сентября в Сумах и Харькове на Украине звучали взрывы. В Сумской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях страны объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

На прошлой неделе, 12 сентября, российские военные также нанесли удары по объектам инфраструктуры на аэродромах Украины и объектах энергетики, обеспечивающих деятельность ВСУ. Власти сообщали о работе ПВО в Киевской и Полтавской областях, а также в Киеве. Повреждение инфраструктурных объектов также подтвердили в Черниговской области и Конотопе (Сумская область).