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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударе по главному центру радиосвязи ГУР Украины

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Военная операция на Украине
Военные нанесли удары по главному центру специальной радиосвязи ГУР, а также по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, сообщили в ведомстве
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по главному центру специальной радиосвязи главного управления разведки (ГУР) Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации [поражен] главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ», — сказано в сообщении.

Также военные нанесли удары по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, добавили в ведомстве.

Российские военные нанесли удары по энергообъектам и аэродромам Украины
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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В ночь на 19 сентября в Сумах и Харькове на Украине звучали взрывы. В Сумской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях страны объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

На прошлой неделе, 12 сентября, российские военные также нанесли удары по объектам инфраструктуры на аэродромах Украины и объектах энергетики, обеспечивающих деятельность ВСУ. Власти сообщали о работе ПВО в Киевской и Полтавской областях, а также в Киеве. Повреждение инфраструктурных объектов также подтвердили в Черниговской области и Конотопе (Сумская область).

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минобороны Украина Военная операция на Украине
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