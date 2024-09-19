В Харькове прогремели несколько взрывов
В Харькове раздались минимум два взрыва, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что взрывы были слышны в Шевченковском районе города. Информации о пострадавших не поступало, добавил он.
Позже мэр Терехов рассказал, что взрывы прогремели в лесополосе в Шевченковском районе, после чего начался пожар.
Кроме Харьковской области, воздушная тревога также объявлена в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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