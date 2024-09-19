 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Харькове прогремели несколько взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове раздались минимум два взрыва, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что взрывы были слышны в Шевченковском районе города. Информации о пострадавших не поступало, добавил он.

Позже мэр Терехов рассказал, что взрывы прогремели в лесополосе в Шевченковском районе, после чего начался пожар.

В Сумах после взрывов в части районов пропал свет
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Кроме Харьковской области, воздушная тревога также объявлена в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева

Кадры стрельбы в офисе Wildberries

Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»

В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

Минфин считает правильным ввести налог для майнеров

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Харьков Украина взрывы
Материалы по теме
Российские военные нанесли удары по энергообъектам и аэродромам Украины
Политика
Над четырьмя российскими регионами сбили украинские дроны
Политика
Лукашенко заявил о договоренностях с Украиной о полетах дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 18 сен, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 18 сен, 17:52
В Тутаеве в Ярославской области задержали участников массовой дракиОбщество, 01:40
Словакия выступила за участие России в следующем саммите по УкраинеПолитика, 01:24
В Ярославской области пресекли драку десятков человек со стрельбойОбщество, 01:21
В Харькове прогремели несколько взрывовПолитика, 00:49
Алаудинов сообщил о взятии под контроль двух сел в Курской областиПолитика, 00:47
Подобные взорвавшимся в Ливане рации нашлись в продаже в РоссииПолитика, 00:31
Россияне рассказали, на чем хотят экономитьОбщество, 00:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Ростех» вновь стал акционером АвтоВАЗаБизнес, 00:00
Вратарь сборной России успешно дебютировал за «ПСЖ» в Лиге чемпионовСпорт, 18 сен, 23:56
В Минске заявили о попытках Лукашенко избежать эскалации конфликтаПолитика, 18 сен, 23:55
Зеленский заявил о готовом «плане победы»Политика, 18 сен, 23:42
Минцифры опровергло уязвимость на сайте электронных повестокПолитика, 18 сен, 23:37
В школах Львова усилят охрану после анонса «массовой бойни»Политика, 18 сен, 23:19
В МВД заявили об оперативных действиях в ТутаевеОбщество, 18 сен, 23:14