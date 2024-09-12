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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по аэродромам и энергообъектам Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Удары нанесли по инфраструктуре на аэродромах и по энергетике, обеспечивающей ВСУ. Об ущербе инфраструктуре ночью сообщили власти Черниговской области и Конотопа, мэр последнего заявил о критической ситуации с энергоснабжением
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные нанесли удар по объектам инфраструктуры на аэродромах Украины, а также объектах энергетики, обеспечивающих деятельность ВСУ, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«Авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры на аэродромах, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 134 районах», — сказано в сообщении.

Мэр Конотопа назвал критической ситуацию с энергоснабжением после взрывов
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

В ночь на 12 сентября о взрывах и проблемах со светом из-за повреждения объектов инфраструктуры сообщил мэр города Конотопа Сумской области Артем Семенихин. Ситуацию с энергоснабжением он описал как критическую.

Той же ночью о взрывах в Хмельницкой области сообщило «РБК Украина». Власти сообщали о работе ПВО в Киевской и Полтавской областях, а также в Киеве. Глава администрации Черниговской области Вячеслав Чаус утром 12 сентября сообщил о повреждении объектов инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Минобороны Военная операция на Украине аэродром
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