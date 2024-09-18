Российские военные нанесли удары по энергообъектам и и аэродромам Украины

Всего были нанесены удары в 138 украинских районах. Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны.

«Поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины, аэродромная инфраструктура, цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах», — уточнили в ведомстве.

За сутки российская противовоздушная оборона сбила 13 реактивных снарядов HIMARS и 66 украинских дронов самолетного типа.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 18 сентября в Киеве прозвучали взрывы. В городской администрации столицы сообщили, что на окраине города работают средства ПВО.

Ночью Курская, Брянская, Смоленская, Белгородская и Орловская области подверглись атаке украинских дронов.

О падении обломков БПЛА ночью также сообщили в Тверской области. В городе Торопец объявили частичную эвакуацию жителей с территорий, где проводились отражение атаки дронов и локализация возникшего пожара.