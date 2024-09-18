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Военная операция на Украине ,  
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В Сумах после взрывов в части районов пропал свет

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В Сумах прогремели взрывы, сообщают «Суспiльне» и «Страна». По информации последнего, взрывы также раздались в подконтрольном Украине Запорожье.

Корреспонденты «Суспiльне» и «РБК Украина» сообщили, что после взрывов в Сумах возникли перебои со светом. Власти пока не комментировали это.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Сумах после взрывов перестали ходить троллейбусы
Политика
Фото:Mykola Miakshykov / Global Look Press

Взрывы в Сумах также прогремели и ночью 17 сентября. Утром в городе прекратилось движение троллейбусов из-за отсутствия электроэнергии после взрывов, а вода шла с пониженным давлением.

Сумская область граничит с Курской, где с 6 августа продолжаются бои с украинскими военными. Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Владимир Путин счел произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».

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Теги
Сумская область взрывы электроэнергия Украина
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