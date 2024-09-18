В Сумах после взрывов в части районов пропал свет
В Сумах прогремели взрывы, сообщают «Суспiльне» и «Страна». По информации последнего, взрывы также раздались в подконтрольном Украине Запорожье.
Корреспонденты «Суспiльне» и «РБК Украина» сообщили, что после взрывов в Сумах возникли перебои со светом. Власти пока не комментировали это.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Взрывы в Сумах также прогремели и ночью 17 сентября. Утром в городе прекратилось движение троллейбусов из-за отсутствия электроэнергии после взрывов, а вода шла с пониженным давлением.
Сумская область граничит с Курской, где с 6 августа продолжаются бои с украинскими военными. Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Владимир Путин счел произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».
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