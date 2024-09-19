ФБР заподозрило Иран в передаче Байдену взломанных данных Трампа
Хакеры Ирана взломали и передали штабу президента США Джо Байдена непубличные данные кандидата в американские лидеры, республиканца Дональда Трампа, сообщили Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).
«В конце июня и начале июля иранские киберпреступники отправляли электронные письма лицам, которые тогда были связаны с предвыборной кампанией Байдена и которые о таких письмах не просили. В них содержались отрывки из украденных из штаба Трампа непубличных материалов», — отметило ФБР. Помимо Байдена, иранские хакеры рассылали материалы американским СМИ.
Деятельность Ирана направлена на разжигание конфликта и подрыв доверия к избирательному процессу в США, уточнили в бюро. ФБР отслеживало деятельность иранских хакеров, контактировало с жертвами и будет продолжать расследование и сбор информации, чтобы преследовать ответственных за преступления, отметили в спецслужбе.
В августе США обвинили Иран в атаке хакеров на предвыборные штабы Трампа и нынешнего кандидата от демократов — Камалы Харрис. Разведка предположила, что иранцы с «помощью социальной инженерии и других усилий» пытались получить доступ к лицам, прямо или косвенно касающимся президентских кампаний обеих политических партий.
По данным спецслужб, за атаками стоит хакерская группа, связанная с Корпусом стражей исламской революции Ирана.
Выборы президента США пройдут в ноябре. Байден вышел из гонки после крайне неудачных дебатов с Трампом. В сентябре Трамп и Харрис провели дебаты на телеканале ABC. По результатам опроса CNN и SSRS, 63% зарегистрированных избирателей заявили о победе Харрис. По мнению Трампа, это были его «лучшие дебаты за всю историю», но от нового раунда дебатов он отказался.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов