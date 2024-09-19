ФБР заподозрило Иран в передаче Байдену взломанных данных Трампа

Иранские хакеры разослали выкраденные из штаба Трампа материалы. ФБР заявило, что деятельность Ирана направлена на разжигание конфликта и подрыв доверия к выборам президента США. В августе хакеры провернули еще одну атаку

Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Хакеры Ирана взломали и передали штабу президента США Джо Байдена непубличные данные кандидата в американские лидеры, республиканца Дональда Трампа, сообщили Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).

«В конце июня и начале июля иранские киберпреступники отправляли электронные письма лицам, которые тогда были связаны с предвыборной кампанией Байдена и которые о таких письмах не просили. В них содержались отрывки из украденных из штаба Трампа непубличных материалов», — отметило ФБР. Помимо Байдена, иранские хакеры рассылали материалы американским СМИ.

Деятельность Ирана направлена на разжигание конфликта и подрыв доверия к избирательному процессу в США, уточнили в бюро. ФБР отслеживало деятельность иранских хакеров, контактировало с жертвами и будет продолжать расследование и сбор информации, чтобы преследовать ответственных за преступления, отметили в спецслужбе.

В августе США обвинили Иран в атаке хакеров на предвыборные штабы Трампа и нынешнего кандидата от демократов — Камалы Харрис. Разведка предположила, что иранцы с «помощью социальной инженерии и других усилий» пытались получить доступ к лицам, прямо или косвенно касающимся президентских кампаний обеих политических партий.

По данным спецслужб, за атаками стоит хакерская группа, связанная с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Выборы президента США пройдут в ноябре. Байден вышел из гонки после крайне неудачных дебатов с Трампом. В сентябре Трамп и Харрис провели дебаты на телеканале ABC. По результатам опроса CNN и SSRS, 63% зарегистрированных избирателей заявили о победе Харрис. По мнению Трампа, это были его «лучшие дебаты за всю историю», но от нового раунда дебатов он отказался.