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Выборы президента США ,  
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Экспресс-опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

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Выборы президента США

Большинство (63%) зарегистрированных избирателей США, принявших участие в экспресс-опросе CNN и SSRS, заявили о победе кандидата от демократов Камалы Харрис на дебатах с республиканцев Дональдом Трампом.

Перед дебатами мнения тех же избирателей по вопросу о том, какой кандидат выступит лучше, разделились поровну: 50% сказали, что лучше выступит Харрис, а 50% — что Трамп.

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Вместе с тем, 45% смотревших дебаты зрителей заявили, что относятся к Харрис скорее положительно, а 44% — отрицательно. Это улучшение по сравнению с периодом до дебатов, когда только 39% заявляли о положительном отношении к кандидату от Демпартии. Между тем к Трампу, как перед дебатами, так и после них, отношение не изменилось: к нему благосклонно относятся 39% опрошенных.

Более половины зрителей (54%) также заявили, что они «в некоторой степени уверены» в способностях Харрис и Трампа руководить страной, при этом 36% заявили, что они полностью доверяют Трампу, а 32% — что они полностью доверяют Харрис. Вместе с тем только 14% опрошенных выразили большую уверенность в способности действующего президента Байдена возглавлять США.

Экспресс-опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом
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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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