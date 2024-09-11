Экспресс-опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

Большинство (63%) зарегистрированных избирателей США, принявших участие в экспресс-опросе CNN и SSRS, заявили о победе кандидата от демократов Камалы Харрис на дебатах с республиканцев Дональдом Трампом.

Перед дебатами мнения тех же избирателей по вопросу о том, какой кандидат выступит лучше, разделились поровну: 50% сказали, что лучше выступит Харрис, а 50% — что Трамп.

Вместе с тем, 45% смотревших дебаты зрителей заявили, что относятся к Харрис скорее положительно, а 44% — отрицательно. Это улучшение по сравнению с периодом до дебатов, когда только 39% заявляли о положительном отношении к кандидату от Демпартии. Между тем к Трампу, как перед дебатами, так и после них, отношение не изменилось: к нему благосклонно относятся 39% опрошенных.

Более половины зрителей (54%) также заявили, что они «в некоторой степени уверены» в способностях Харрис и Трампа руководить страной, при этом 36% заявили, что они полностью доверяют Трампу, а 32% — что они полностью доверяют Харрис. Вместе с тем только 14% опрошенных выразили большую уверенность в способности действующего президента Байдена возглавлять США.

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