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Выборы президента США ,  
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США обвинили Иран в атаке хакеров на предвыборные штабы Трампа и Харрис

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Выборы президента США
Трамп ранее заявлял о подозрениях, что за хакерской атакой, во время которой злоумышленники получили доступ к некоторым документам, стоял Иран. В штабе Харрис заявили, что атака не оказала влияния на него. Тегеран отверг обвинения
Фото: Carlos Osorio / Reuters
Фото: Carlos Osorio / Reuters

Предвыборные кампании республиканца Дональда Трампа и демократов Джо Байдена и Камалы Харрис подверглись атакам хакеров, за которые ответственен Иран, заявили ФБР, Управление директора национальной разведки (ODNI) и Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA). передает CNN.

«Разведка полагает, что иранцы с помощью социальной инженерии и других усилий пытались получить доступ к лицам, имеющим прямой доступ к президентским кампаниям обеих политических партий. <...> Этот подход не нов. Иран и Россия использовали эту тактику не только в Соединенных Штатах во время этого и предыдущих федеральных избирательных циклов, но и в других странах по всему миру», — говорится в заявлении.

CNN сообщал, что в июне хакеры взломали личный почтовый аккаунт давнего союзника Трампа Роджера Стоуна, а затем использовали эту почту, чтобы попытаться взломать аккаунт должностного лица предвыборной кампании республиканца. ФБР проинформировало Трампа о выводах своего расследования. Как писала газета Politico, хакеры получили «различные документы: от юридических и судебных до внутренних обсуждений кампании».

По данным спецслужб, за атаками стоит хакерская группа, связанная с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

CNN отмечает, что иранские хакеры также нацелились на учетные записи электронной почты действующих американских чиновников и лиц, связанных с Харрис и Байденом. В ее штабе назвали попытки взломщиков нанести ущерб безуспешными.

Представительство Ирана при ООН назвало выдвинутые обвинения «необоснованными», передает Reuters. «Как мы ранее объявляли, Исламская Республика Иран не имеет ни намерения, ни мотива вмешиваться в президентские выборы в США», — говорится в заявлении Тегерана.

WP узнала о проверке атаки «иранских хакеров» на штабы Трампа и Байдена
Политика
Фото:Jan Eifert / IMAGO / Global Look Press

17 августа стало известно, что разработчик ChatGPT, компания OpenAI, заблокировала аккаунты иранской группы Storm-2035, которая использовала ChatGPT для создания контента, предназначенного для оказания влияния на президентские выборы в США. Хакеры создавали длинные статьи и короткие комментарии, посвященные выборам в США, конфликту в секторе Газа и присутствию Израиля на Олимпийских играх.

Они распространялись через аккаунты в социальных сетях и на различных сайтах. По данным OpenAI, операция, по всей видимости, не достигла существенного вовлечения аудитории. Так, на большинстве выявленных публикаций было мало или совсем не было отметок «Нравится», «Поделиться» или комментариев.

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Иран США Дональд Трамп Камала Харрис
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45-й президент США, предприниматель, политик
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