Трамп рассказал о пользе сотрудничества США с Россией и Китаем

США могут сотрудничать с Россией и Китаем на выгодных условиях, заявил кандидат на пост президента США от республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в городе Флинт (штат Мичиган).

«Вести дела с Китаем — это хорошо, нужны лишь справедливые условия. У России так много полезных ископаемых <...>. Мы можем отлично вести дела, и все будут счастливы», — сказал он.

В рамках предвыборной кампании в США Трамп сделал несколько заявлений, касающихся отношений США с Россией и Китаем. В июне кандидат на пост президента пообещал в случае победы ввести новую пошлину в 10% на все импортируемые товары. По его словам, это поможет экономике США. Ряд стран, в частности Китай, «годами обдирали» США, подчеркнул он.

По мнению Трампа, политика действующей американской адмиинистрации привела к тому, что Китай и Россия «поженились», и «взяли к себе своего младшего брата — Иран, а затем Северную Корею». В такой ситуации этим странам больше никто не нужен, считает он.