 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

ET узнала о расследовании Индии из-за данных об отправке оружия Украине

ET: Индия изучает данные об отправке оружия на Украину через страны НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Западная страна могла купить артиллерийские снаряды в Индии и затем через европейское государство с членством в НАТО отправить на Украину, пишет ET. Индия опровергает поставки и изучает данные. Москва осуждает военную помощь Киеву
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Индийские органы безопасности изучают возможность попадания вооружения из Индии в третьи страны через торговцев оружием или «в сговоре со страной-партнером» из-за сообщений о поставках 155-мм артиллерийских снарядов индийского производства в третьем квартале прошлого года, поставленных Украине, сообщила The Economic Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, Москва недавно подняла этот вопрос перед Нью-Дели. Собеседники издания рассказали, что снаряды приобретались косвенно через третью страну. Они предполагают, что западная страна купила боеприпасы в Индии, после чего перевезла их на Украину через европейское государство, которое является членом НАТО, например, через Словению или Польшу.

Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Нью-Дели не отправлял и не экспортировал артиллерийские боеприпасы на Украину. «Мы также видели некоторые сообщения СМИ на этот счет. Мы можем категорически заявить, что мы не отправляли ни одного из этих артиллерийских боеприпасов на Украину», — сказал он на брифинге для СМИ.

Газета отмечает, что ранее Великобритания заключила сделку о поставках оружия на Украину с управлением по вооружениям Пакистана и использовала его для поставок Киеву орудий через Румынию. Кроме того, по информации издания, в июне прошлого года оружие из Пакистана было отправлено на Украину через Иорданию и Польшу на судне под флагом США. Отправленные товары включали средства противовоздушной обороны, реактивные установки залпового огня, эвакуационные машины, патроны и запасные части.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву и заявляет, что это затягивает конфликт, но не изменит его исхода. По мнению российских властей, поставляя оружие Украине, третьи страны становятся сторонами конфликта.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Индия поставки оружия Украина
Материалы по теме
МИД предупредил Токио о последствиях поставок Украине ракет для Patriot
Политика
Норвегия разрешила своим компаниям прямую продажу Украине оружия
Политика
Лавров заявил о перспективах совместного с Индией производства вооружений
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
ET узнала о расследовании Индии из-за данных об отправке оружия Украине Политика, 04:24
ЦАХАЛ нанесла ответные удары по «Хезболле» Политика, 04:22
В Раде заявили, что закон о мобилизации коснется уехавших украинцев Политика, 03:55
В Польше выступили против продления свободной торговли с Украиной Политика, 03:26
Над иранской мечетью Джамкаран подняли красный «флаг мести» Общество, 03:21
В Лондоне вынесли приговор подкастерам, призывавшим к казни принца Гарри Общество, 02:57
Глава Пентагона попал в больницу из-за осложнений после медпроцедуры Общество, 02:31
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Кулеба фразой «не кипишуйте» ответил на слова Госдепа о сокращении помощи Политика, 02:17
Власти Шотландии отказались платить за жилье для украинцев Политика, 01:51
Минобороны сообщило об отражении ракетной атаки в Крыму Политика, 01:46
Глава ЕК заявила о подготовке «плана Б» по помощи Киеву Политика, 01:41
На Украине заявили об участии 34 стран в подготовке солдат ВСУ Политика, 00:53
Politico назвала пришельцев и срыв выборов США «черными лебедями» 2024-го Политика, 00:45
Сборная США шестой раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею Спорт, 00:13