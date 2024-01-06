ET узнала о расследовании Индии из-за данных об отправке оружия Украине

Западная страна могла купить артиллерийские снаряды в Индии и затем через европейское государство с членством в НАТО отправить на Украину, пишет ET. Индия опровергает поставки и изучает данные. Москва осуждает военную помощь Киеву

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Индийские органы безопасности изучают возможность попадания вооружения из Индии в третьи страны через торговцев оружием или «в сговоре со страной-партнером» из-за сообщений о поставках 155-мм артиллерийских снарядов индийского производства в третьем квартале прошлого года, поставленных Украине, сообщила The Economic Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, Москва недавно подняла этот вопрос перед Нью-Дели. Собеседники издания рассказали, что снаряды приобретались косвенно через третью страну. Они предполагают, что западная страна купила боеприпасы в Индии, после чего перевезла их на Украину через европейское государство, которое является членом НАТО, например, через Словению или Польшу.

Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Нью-Дели не отправлял и не экспортировал артиллерийские боеприпасы на Украину. «Мы также видели некоторые сообщения СМИ на этот счет. Мы можем категорически заявить, что мы не отправляли ни одного из этих артиллерийских боеприпасов на Украину», — сказал он на брифинге для СМИ.

Газета отмечает, что ранее Великобритания заключила сделку о поставках оружия на Украину с управлением по вооружениям Пакистана и использовала его для поставок Киеву орудий через Румынию. Кроме того, по информации издания, в июне прошлого года оружие из Пакистана было отправлено на Украину через Иорданию и Польшу на судне под флагом США. Отправленные товары включали средства противовоздушной обороны, реактивные установки залпового огня, эвакуационные машины, патроны и запасные части.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву и заявляет, что это затягивает конфликт, но не изменит его исхода. По мнению российских властей, поставляя оружие Украине, третьи страны становятся сторонами конфликта.