МИД Индии опроверг отправку артиллерийских снарядов на Украину

Рандхир Джайсвал (Фото: Randhir Jaiswal / Getty Images)

Индия не отправляла на Украину артиллерийские боеприпасы, об этом сообщил на брифинге в Нью-Дели официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

Отвечая на вопрос о появившихся в СМИ данных о том, что Украина наладила поставки индийских снарядов, Джайсвал сказал, что Индия не экспортировала и не отправляла артиллерийские боеприпасы на Украину.

Ранее в Сети распространилось видео украинского военнослужащего, на котором, предположительно, показан 155-миллиметровый снаряд индийского производства. Видео было опубликовано в группе «Военный осведомитель» в VK.

Россия осуждает военную помощь Украине.

Индия занимает нейтральную сторону в отношении конфликта на Украине. Она поддерживает призывы к прекращению огня и дипломатическому решению. Страна воздержалась от осуждения России в ООН при голосовании по резолюции к годовщине военной операции.