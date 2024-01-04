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Военная операция на Украине ,  
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МИД Индии опроверг отправку артиллерийских снарядов на Украину

МИД Индии: страна не отправляла артиллерийские снаряды на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Рандхир Джайсвал
Рандхир Джайсвал (Фото: Randhir Jaiswal / Getty Images)

Индия не отправляла на Украину артиллерийские боеприпасы, об этом сообщил на брифинге в Нью-Дели официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

Отвечая на вопрос о появившихся в СМИ данных о том, что Украина наладила поставки индийских снарядов, Джайсвал сказал, что Индия не экспортировала и не отправляла артиллерийские боеприпасы на Украину.

Ранее в Сети распространилось видео украинского военнослужащего, на котором, предположительно, показан 155-миллиметровый снаряд индийского производства. Видео было опубликовано в группе «Военный осведомитель» в VK.

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Индия занимает нейтральную сторону в отношении конфликта на Украине. Она поддерживает призывы к прекращению огня и дипломатическому решению. Страна воздержалась от осуждения России в ООН при голосовании по резолюции к годовщине военной операции.

Теги
Индия вооружения Военная операция на Украине
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