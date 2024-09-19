Алаудинов сообщил о взятии под контроль двух сел в Курской области
Российские силы взяли под контроль села Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов на видео, опубликованном в телеграм-канале.
«Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николаево-Дарьино, зачистили его, полностью взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино», — рассказал Алаудинов.
По его словам, все российские подразделения «потихоньку двигаются вперед». «Каждый день освобождаем по одному населенному пункту на нашем направлении», — утверждает генерал.
На этой неделе Минобороны заявляло, что российские войска освободили село Успеновка в Кореневском районе и село Борки в Суджанском районе.
Неделю назад ведомство отчитывалось о возвращении контроля над десятью населенными пунктами: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.
Спустя шесть дней после прорыва ВСУ в Курской области, 12 августа, губернатор Алексей Смирнов докладывал президенту Владимиру Путину, что под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов. С тех пор Минобороны регулярно заявляет об отражении контратак и попыток прорыва украинских войск на этом направлении.
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