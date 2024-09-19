 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Алаудинов сообщил о взятии под контроль двух сел в Курской области

Алаудинов: российские силы вернули Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Речь идет о селах Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат»

Российские силы взяли под контроль села Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов на видео, опубликованном в телеграм-канале.

«Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николаево-Дарьино, зачистили его, полностью взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино», — рассказал Алаудинов.

По его словам, все российские подразделения «потихоньку двигаются вперед». «Каждый день освобождаем по одному населенному пункту на нашем направлении», — утверждает генерал.

Зеленский заявил о достижении целей вторжения ВСУ в Курскую область
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

На этой неделе Минобороны заявляло, что российские войска освободили село Успеновка в Кореневском районе и село Борки в Суджанском районе.

Неделю назад ведомство отчитывалось о возвращении контроля над десятью населенными пунктами: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Спустя шесть дней после прорыва ВСУ в Курской области, 12 августа, губернатор Алексей Смирнов докладывал президенту Владимиру Путину, что под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов. С тех пор Минобороны регулярно заявляет об отражении контратак и попыток прорыва украинских войск на этом направлении.

Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева

Кадры стрельбы в офисе Wildberries

Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»

В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

Минфин считает правильным ввести налог для майнеров

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Апти Алаудинов Курская область ВСУ Минобороны Ахмат
Материалы по теме
Politico узнало, что Залужный счел вторжение в Курскую область авантюрой
Политика
Курский губернатор назначил ветерана спецоперации Кондратьева сенатором
Политика
Минобороны сообщило об ударах по девяти бригадам ВСУ в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 18 сен, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 18 сен, 17:52
Словакия выступила за участие России в следующем саммите по УкраинеПолитика, 01:24
В Ярославской области пресекли драку десятков человек со стрельбойОбщество, 01:21
В Харькове прогремели несколько взрывовПолитика, 00:49
Алаудинов сообщил о взятии под контроль двух сел в Курской областиПолитика, 00:47
Подобные взорвавшимся в Ливане рации нашлись в продаже в РоссииПолитика, 00:31
Россияне рассказали, на чем хотят экономитьОбщество, 00:03
«Ростех» вновь стал акционером АвтоВАЗаБизнес, 00:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вратарь сборной России успешно дебютировал за «ПСЖ» в Лиге чемпионовСпорт, 18 сен, 23:56
В Минске заявили о попытках Лукашенко избежать эскалации конфликтаПолитика, 18 сен, 23:55
Зеленский заявил о готовом «плане победы»Политика, 18 сен, 23:42
Минцифры опровергло уязвимость на сайте электронных повестокПолитика, 18 сен, 23:37
В школах Львова усилят охрану после анонса «массовой бойни»Политика, 18 сен, 23:19
В МВД заявили об оперативных действиях в ТутаевеОбщество, 18 сен, 23:14
В конгрессе США заявили об отсутствии эффекта санкций против РоссииПолитика, 18 сен, 23:05