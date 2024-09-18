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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области отразили четыре попытки прорыва границы со стороны ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные в Курской области отразили четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через российскую границу, сообщили в пресс-службе Минобороны в телеграм-канале.

Попытки прорыва произошли, как и накануне, в направлении двух населенных пунктов — Веселое и Медвежье. Атаки отразили при поддержке армейской авиации и огня артиллерии группировки войск «Север».

«Противник потерял до 70 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, в том числе один танк Leopard, две боевые машины пехоты CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин», — говорится в сообщении.

Кроме того, военные отразили четыре контратаки рядом с селами Большая Обуховка, Малая Локня и Любимовка. Также военные пресекли попытки ударов в районе населенных пунктов Ольговка и Борки.

ВСУ совершили шесть попыток прорваться через границу в Курской области
Политика
Фото:Google Maps

15 сентября в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие отразили шесть попыток ВСУ прорваться через государственную границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье в Курской области. Украинская армия потеряла убитыми и ранеными до 60 военнослужащих, три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машин.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Владимир Путин называл произошедшее «масштабной провокацией» и обещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».

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