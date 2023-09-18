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В Белом доме заявили, что Байден призовет к расширению Совбеза ООН

Белый дом: Байден призовет к увеличению постоянных членов Совбеза ООН
Байден выступит на Генассамблее ООН 19 сентября. По словам Кирби, он призовет к расширению постоянных членов Совбеза ООН. The Telegraph пишет, что президент США попросит включить в этот список Индию, Бразилию, Германию и Японию
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент США Джо Байден на следующей неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета безопасности ООН, заявил в интервью The Telegraph координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Президент Байден — вы услышите больше по этому вопросу от него на следующей неделе — мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру Совета безопасности ООН», — сказал представитель Белого дома, отвечая на вопрос о том, считает ли американская администрация, что СБ ООН больше не отвечает своей цели.

По его словам, с точки зрения американских властей Совбез ООН должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим». Президент Байден и Соединенные Штаты поддержали бы (включение) большего числа членов», — добавил Кирби.

Как отмечает The Telegraph, Байден, вероятно, будет настаивать на включении в СБ ООН «пяти или шести» новых постоянных членов, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию. Это, по данным газеты, должно противодействовать влиянию России и Китая.

Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, которая несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе всегда заседают 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта — на 2023 и 2024 годы.

Мероприятия недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоятся с 19 по 26 сентября. Байден выступит на Генассамблее19 сентября, сообщала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, он также встретится с мировыми лидерами, » чтобы обсудить сотрудничество для противодействия угрозам международному миру и безопасности, продвижения глобального процветания и защиты прав человека».

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Призывы к реформам Совбеза ООН звучат на протяжении последних лет. Российский президент Владимир Путин призывал привнести туда «мировое разнообразие» и включить в орган государства Азии, Африки и Латинской Америки. Президент США тоже публично выступал за расширение списка постоянных и непостоянных членов.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в мае также призывал реформировать Совбез ООН и Бреттон-Вудскую систему. По его мнению, они должны соответствовать «реалиям сегодняшнего мира», поскольку «глобальная финансовая структура устарела» и не смогла выполнить «свою основную функцию глобальной системы социальной защиты».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Джон Кирби Совбез ООН США Джо Байден
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