Азербайджан заявил об ударе по армянской РЛС в зоне с миротворцами России

ВС Азербайджана уничтожили советскую РЛС П-18 в Нагорном Карабахе, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, сообщили в Баку. По данным Haqqi, это уже вторая РЛС, уничтоженная в Карабахе за сутки

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) П-18 в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны.

«Точным огнем была уничтожена радиолокационная станция (РЛС) П-18, принадлежащая соединениям Вооруженных сил Армении, на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, в направлении Ходжавендского района», — заявили в ведомстве. Там также опубликовали видео уничтожения РЛС.

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Радиолокационная станция П-18 — мобильная двухкоординатная РЛС кругового обзора метрового диапазона волн. Она была разработана в СССР в конце 1960-х годов и принята на вооружение в 1971 году. Вся аппаратура станции размещена на самоходной базе двух автомобилей, на одном из которых размещается радиоэлектронная аппаратура с рабочими местами операторов, на втором — антенно-мачтовое устройство (АМУ). Стандартный расчет РЛС — 7 человек.

Как отмечает издание Haqqi, это уже вторая армянская РЛС, уничтоженная силами Азербайджана за последние сутки. Ранее в сети также появилось видео уничтожения азербайджанскими военными зенитно-ракетного комплекса в Карабахе. По информации агентства Trend, это комплекс «Тор» ВС Армении.

Ранее 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Баку назвал условиями мира роспуск правительства непризнанной республики и полный вывод оттуда армянской армии. Ереван опровергает присутствие в Карабахе своих вооруженных сил.



После начала операции Азербайджана о взрывах сообщали в Степанакерте и других городах региона. Минобороны непризнанной республики заявило, что ВС Азербайджана наносят ракетно-артиллерийские удары по всей линии соприкосновения.

Армения на фоне обострения конфликта обратилась к Совбезу ООН и российским миротворцам с призывом предпринять меры для прекращения «агрессии Азербайджана». Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза страны. Он также заявил, что Армения не должна делать никаких резких, непросчитанных и «авантюрных» действий на фоне «антитеррористической операции» Азербайджана.

Россия и Евросоюз призвали к прекращению боевых действий.

В регионе по договоренностям 2020 года размещены российские миротворцы (около 2 тыс. военных). Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации определен в пять лет с момента подписания соглашения (9 ноября 2020 года), он размещен вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора — единственной дороги из Армении в Карабах. Штаб командования миротворческими силами расположен в районе Степанкертского аэропорта, в населенном пункте Иванян.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта